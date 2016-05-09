همایش علمی، فرهنگی و گردشگری خلیج فارس در کیش برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،دبیر یازدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس گفت: برای این همایش در مجموع ۱۸۳ مقاله با معیارهای پژوهشی در محورهای مربوط به فرهنگ، هنر و معماری، گردشگری، ابعاد سیاسی، راهبردی و ژئوپلتیک، تاریخ و باستان شناسی و نیز محور جغرافیا و محیط زیست خلیج فارس به دبیرخانه همایش ارسال شده‌اند که در این میان تعداد مقالات دریافتی در محورهای زیست محیطی، گردشگری و ژئوپلیتیکی خلیج فارس از سایر محورها سهم بیشتری از مقالات را به خود اختصاص داده است.

پور علی بیان داشت از بین مقالات ارسالی، تعداد ۱۵۵ مقاله با توجه به معیارهای ارزیابی علمی و پژوهشی مورد تایید کمیته علمی و داوری همایش قرار گرفت.

دبیر همایش با بیان این‌که همایش روز شنبه، ۲۵ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، افزود: در مدت برگزاری این همایش، ارائه سخنرانی های مقامات و مسئولان و اساتید صاحب نظر در موضوع خلیج فارس و نیز سه پانل‌ تخصصی با محوریت فرهنگ و هنر، سیاسی و اجتماعی و جغرافیا و محیط­زیست و گردشگری در روز همایش پیش­بینی شده است و مقالاتی نیز در قالب پوستر ارائه خواهد شد.

در همین ارتباط رحیم یعقوب زاده رئیس مرکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان ایران و دبیر اجرایی همایش اضافه کرد: علاوه بر سخنرانی و ارائه مقالات در بخش جنبی همایش، کتاب مجموعه مقالات همایش رونمایی خواهد شد و از برگزیدگان مقالات برتر و اساتید شاخص ملی تقدیر خواهد شد.

رحیم یعقوب زاده، دبیر اجرایی همایش گفت همایش با حضور شخصیت های برجسته علمی و اجرایی کشور برگزار می شود. در هر پنل تخصصی غیر از سخنرانی شخصیت­های علمی و اجرایی، ۴ مقاله با محوریت همان پنل ارائه خواهد شد.