پرستاران را وسوسه نکنید/ سلامت یاران کار درمانی انجام نمی دهند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن هاشمی بعدازظهر دوشنبه در مراسم رونمایی از طرح سلامت یار که در بیمارستان حضرت رسول برگزار شد، گفت: هلال احمر مهمترین ارگانی است که با توده های مردم ارتباط دارد.

وی با اشاره به اینکه هلال احمر یک نهاد بسیار خوشنام است، اظهار داشت: بسیاری از مراکز درمانی کشور به خاطر خوشنامی هلال احمر وقف این نهاد است.

وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که همه جا لباس هلال احمر را به عنوان خدمت مقدس می شناسند، گفت: همین مسئله مسئولیت نیروهای هلال احمر را سنگین می کند.

وی با اشاره به اجرای طرح سلامت یار در بیمارستانهای وزارت بهداشت تاکید کرد: خواهش می کنم پرستاران را وسوسه نکنید و اطلاعات نادرست از این طرح به آنها ندهید.

هاشمی گفت: قرار نیست سلامت یاران کار درمانی انجام بدهند.

وی افزود: ما خیلی دوست داریم مردم ما بیشتر از این احترام بشوند و فکر می کنیم طرح سلامت یار می تواند به انجام این کار کمک کند.

وزیر بهداشت با اشاره به کمبودهای کادر درمانی در بیمارستانها افزود: در حال حاضر به اندازه همین تعداد پرستار، بهیار و سیار کادر درمانی به نیروی انسانی برای انجام کارهای درمانی نیاز داریم.

هاشمی با اعلام اینکه طرح سلامت یار زیر نظر دفتر پرستاری در هر بیمارستانی فعالیت می کند، افزود: کمک به بیمار یک بخش از طرح است آنچه مهم است سرمایه اجتماعی است که با این طرح در کشور ایجاد می کنیم.