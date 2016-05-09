۶.۵ میلیون شغل غیررسمی داریم/ اصلاح نظام تعیین مزد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با اعلام اینکه ۶.۵ میلیون شاغل غیررسمی داریم گفت: با زور یا بخشنامه مشكل مشاغل غیررسمی حل نمی شود. وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی شمار شاغلان كشور را ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام كرد و گفت: ۱۶ میلیون نفر در مشاغل رسمی مشغول به كارند و ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مشاغل غیررسمی دارند.

ربیعی افزود: به عبارت دیگر به ازای هر دو شغل رسمی یک شغل غیررسمی وجود دارد. رفع موضوع مشاغل غیررسمی با دستور، زور و بخشنامه میسر نیست بلكه الزامات متفاوتی می طلبد. وزیر تعاون، كار و رفاه یادآوری كرد: اشتغال غیررسمی زمینه واقعی اقتصادی و اجتماعی دارد و در متن چنین بستری شكل می گیرد.

وی گفت: پدیده قاچاق كه در استان های مرزی رخ می دهد، در زمره اقتصاد غیررسمی نیست. ربیعی افزود: بسیاری از كشورها مسیر توسعه را با این نوع مشاغل پیموده اند؛ زیرا در دوره ركود مشاغل غیررسمی افزایش می یابد.

وزیر کار درباره وضع اقتصادی ایتالیا در دهه گذشته گفت: ایتالیا با یک درصد رشد اقتصادی، بیكاری ۴۲ درصدی جوانان را تجربه كرد و در این سال ها بسیاری به سوی اقتصاد غیررسمی جذب شدند. به گفته وی، هر چقدر ریسک فقر افزایش یابد درآمد كم می شود و مشاغل غیررسمی فزونی می گیرد كه بیشتر این مشاغل به دست زنان انجام می شود.

وی افزود: وقتی صنعت دچار افول شود از صنایع بزرگ به سمت كارگاه های كوچک می رویم و مشاغل در بخش صنایع به سوی بخش های خدمات و كشاورزی و همینطور صنایع كوچک سوق داده می شود. اگر فكر كنیم وزارت كار این نوع مشاغل را ممنوع اعلام كند چنین چیزی رخ نمی دهد و باید سیاست آگاهانه را در این امر دنبال كنیم.

ربیعی اضافه كرد: باید به كسب و كارهای غیررسمی به عنوان یک واقعیت درون جامعه توجه شود اما باید به سوی رسمی شدن بنگاه ها و بهسازی فضای كسب و كار گام برداریم. دولت تدبیر و امید در سه سال گذشته توانست ۱۰ میلیون نفر را بیمه درمانی كند كه سرانه دفترچه برای این افراد ۳۶۰ هزار ریال تمام شد، در حالی كه در مشاغل رسمی هزینه صدور دفترچه بیمه ۲۶۰ هزار ریال بود؛ به عبارت دیگر این اقدام ۳۰ هزار میلیارد ریال برای دولت بار مالی داشت.

وی ادامه داد: بیمه فراگیر را دنبال و هر سال آن را متناسب با شرایط اقتصادی تنظیم می كنیم. ربیعی درباره نظام مزد گفت: نظام مزد انعطاف لازم را ندارد كه باید اصلاح شود. كسی كه ۲۰ ساعت كار می كند باید مزد مناسب بگیرد و از ظرفیت قانون كار برای او استفاده شود.

ربیعی گفت: باید نظام فنی و حرفه ای برای مشاغل غیررسمی مجانی شود، بسیاری از مشاغل در قالب تعاونی ها می توانند با یكدیگر همكاری كنند. وی افزود: با فرصت دادن به شركت های كوچک و متوسط كه بدهی دارند می توانیم زمینه اشتغالزایی را فراهم كنیم.