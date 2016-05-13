رحمت الله پورموسی در گفتگو با مهر درباره طرح نمایندگان کارگران برای ممنوعیت پرداخت دستی حقوق به مشمولان قانون کار و انجام کلیه پرداختی ها از طریق حساب‌های بانکی گفت: این موضوع را پیش از این در شورای عالی کار مطرح کرده بودیم و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت پیرامون آن در شورای ۳ جانبه ملی بحث کرده بودند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: با وجود اینکه قرار بود پیگیری های جدی تری در این زمینه صورت گیرد اما هنوز بحث دوباره ای درباره آن در شورای عالی کار صورت نگرفته است. مخالفان این طرح می گویند در برخی بخش ها انجام چنین برنامه ای امکان پذیر نیست.

پورموسی ادامه داد: مخالفان طرح مشخصا حوزه اصناف را نام می برند و می گویند نمی توان کارفرما را مجبور کرد که پرداختی ها را از طریق حساب های بانکی انجام دهد. در عین حال، این طرح را به مجلس نیز بُرده بودیم.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: ما اعتقاد داریم شاید نتوان از طریق واریز حقوق ها به حساب بانکی افراد تمامی مسائل را حل کرد ولی قطعا جلوی بسیاری از تخلفات در این زمینه مانند عدم اجرای مصوبات شورای عالی کار درباره دستمزدها، نپرداختن عیدی و مانند آن گرفته می شود.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: در حال حاضر تخلفات گسترده ای توسط برخی صنوف خُرد و کوچک در زمینه پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار صورت می گیرد و در این حوزه ها بالاترین میزان دور زدن قانون کار صورت می گیرد.

به گفته پورموسی، بیشتر صنوف فعال در این بخش که بنگاه های خُرد و کوچک شناخته می شوند، متاسفانه تخلفاتی را در پرداخت حقوق و دستمزد دارند و بیشترین میزان پرداخت های دستی نیز در این بخش است. کارفرمایان این حوزه معتقدند ممکن است کارگر برای یک دوره کوتاهی با آنها همکاری داشته باشد، از اینرو امکان واریز به حساب بانکی را نخواهند داشت.