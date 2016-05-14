به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از مدیران نخستین جشنواره فیلم «مدافعان حرم» با رئیس مرکز بسیج صدا و سیما و عضو شورای سیاستگذاری این جشنواره دیدار کردند.

در این نشست که کامران قبادی سردبیر و معاون خبر خبرگزاری فارس، حمید یادروج دبیر جشنواره، سیدهادی رضوی رئیس شورای سیاستگذاری و مهدی شیخی مدیر اجرایی جشنواره حضور داشتند، پیرامون برگزاری هر چه بهتر این رویداد فرهنگی تبادل نظر شد.

محمود عاطفی عضو شورای سیاستگذاری این جشنواره ضمن استقبال از برگزاری جشنواره فیلم مدافعان حرم اعلام کرد: سازمان صدا و سیما از این جشنواره حمایت جدی خواهد کرد تا به برکت خون مبارک شهدای مدافع حرم جشنواره‌ای در شأن این افراد برگزار شود.

سیدهادی رضوی هم با اشاره به ارسال ۴۰۰ فیلم به دبیرخانه جشنواره، این رویداد فرهنگی-ارزشی را فرصتی برای نقد و بررسی آثار حوزه مقاومت برشمرد و بر استمرار آن تاکید کرد.

نخستین دوره جشنواره فیلم «مدافعان حرم» به دبیری حمید یادروج در دو بخش مستند و نماهنگ به همت خبرگزاری فارس و با همکاری موسسه فرهنگی هنری کتیبه نوای فاطمی خردادماه سال جاری برگزار می‌شود.