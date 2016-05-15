به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه بازار جشنواره کن، «استونینگ میدیا» در کن در جستجوی یافتن توزیع‌کننده‌ و کارگزاری برای ارایه انیمیشن انگلیسی زبان ایرانی است.

به نوشته این نشریه فرانسوی که مربوط به جشنواره سینمایی کن است، «پشت دروازه‌های بهشت» فیلم بلند انیمیشنی ساخته علی نوری اسکویی است که تریلر آن اکنون در دسترس علاقه‌مندان است. این فیلم از تکنیک‌های دوبعدی و سه بعدی و انیمیشن کاغذی برای روایت داستان یک نویسنده و قهرمان او در رمان جدیدش استفاده کرده است.

این سه تکنیک در ساخت این انیمیشن به کار گرفته شده تا داستانی را روایت کند که بر مبنای یک اسطوره چینی (توضیح مهر داستان در دو فضای اسطوره‌ای و رئال می‌گذرد و ارتباطی با اسطوره چینی ندارد و نشریه کن به اشتباه به این موضوع اشاره کرده است) شکل گرفته است. کارگردان این انیمیشن علی نوری اسکویی در این باره گفته است: تصمیم گرفتم از تکنیک‌های مختلف برای روایت بخش‌های مختلف این قصه استفاده کنم در نتیجه برای بخشی که نویسنده رمان را می‌نویسد از تکنیک سه بعدی جذاب استفاده کردم. برای زمان واقعی از تکنیک هنری و برای برخی تصاویر خیال‌پردازانه و کابوس‌ها از انیمیشن کاغذی بهره گرفتم.

به نوشته این نشریه، انیمیشن «پشت دروازه‌های بهشت» توسط کمپانی ارمنی «استونینگ میدیا» با بودجه ۶ میلیون دلاری ساخته شده و این نشریه آن را پرهزینه‌ترین انیمیشن ساخته شده در ایران معرفی کرده است.

نویسنده مطلب در نشریه روزانه بازار کن آورده است: در عین حال تولیدکننده انیمیشن از این نگران است که این فیلم در داخل دیده نشود، هرچند منتقدان خارجی از آن استقبال کرده‌اند. به گفته سید وحید اولیایی مدیر بین‌المللی کمپانی سازنده این انیمیشن، «پشت دروازه‌های بهشت» یک فیلم هنری است نه یک فیلم پرفروش گیشه‌پسند.