به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور نحوه اضافه شدن کدرشته‌ محل‌های جدید آزمون دکتری (Ph.D) سال ۹۵ به اولویت های داوطلبان را اعلام کرد.

با توجه به اعلام رشته محل‌های جدید از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده، کدرشته محل‌های مربوط اعلام شده از سوی این سازمان در فرم انتخاب رشته داوطلبان واجد شرایط اعمال و به اولویت‌های انتخابی آنان اضافه شد که نتیجه و وضعیت علمی آنان در این رشته محلها در کارنامه این داوطلبان مشخص شده و به آنها اطلاع‌رسانی لازم بصورت ارسال پیام کوتاه انجام شده است.

آن دسته از داوطلبانی که با توجه به دارا بودن حدنصاب نمره علمی لازم، تمایل دارند در کدمحل‌های تحصیل ذیل نسبت به انجام مراحل مصاحبه و ارزیابی تخصصی رشته و یا رشته‌های ذیربط اقدام کنند لازم است در این خصوص به منظور اطلاع از انجام مراحل مربوط از روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی مربوط مراجعه کنند.