دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای ثبت نام آزمون ورودی دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی سال ۹۵ از روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه آغاز شده است و تاکنون ۲۹ هزار و ۵۱۵ نفر در این دوره ها ثبت نام کردند.

وی افزود: ثبت نام برای این دوره ها تا چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

توکلی خاطرنشان کرد: استقرار اطلاعات ثبت نامی داوطلبان به صورت اینترنتی بر روی سایت سازمان سنجش برای مشاهده یا ویرایش اطلاعات در روزهای ۲۲ تا ۳۱ اردیبهشت ماه صورت می گیرد.

وی افزود: کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای آزمون از طریق سایت سازمان سنجش در روزهای ۱۹ تا ۲۱ مرداد ماه منتشر می شود و آزمون ورودی دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی برای رشته های با آزمون در روز ۲۲ مرداد ۹۵ برگزار می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: نتایج نهایی در دهه آخر شهریورماه منتشر می شود و کارنامه نهایی آزمون نیز در هفته آخر مهرماه در سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

توکلی تاکید کرد: از تعداد ۴۲ رشته امتحانی در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۳۹۴ پذیرش ۱۱ رشته امتحانی از طریق آزمون و پذیرش در ۳۱ رشته امتحانی صرفاً با سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) است.