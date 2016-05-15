کارخانه ورامین بعد از ۷۰ سال در دولت یازدهم تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نقوی حسینی در پایان جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی با بیان اینکه وضعیت کار و اشتغال نگران‌کننده شده است، اظهار داشت: نه تنها ظرفیت جدیدی برای اشتغال ایجاد نمی‌شود، بلکه ظرفیت‌های قبلی نیز در حال از بین رفتن است.

وی گفت: کارخانه قند ورامین بعد از ۷۰ سال در دولت یازدهم تعطیل شد و کارخانه پارس‌‌سرام قرچک نیز بعد از ۵۰ سال در آستانه تعطیلی قرار دارد.

نماینده مردم ورامین در مجلس با طرح این سؤال که چه کسی مسئول تعطیلی و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی است، خطاب به دولت، گفت: تا چه زمانی می‌خواهیم بی‌برنامگی خود را به گردن دولت قبل بیندازیم؟ با توهین و تهمت به دولت‌های قبل، مشکلی حل نمی‌شود.

نقوی حسینی تصریح کرد: دولت اعلام کند که برنامه‌اش برای بیکاری، خروج از رکود و بهبود وضعیت کشاورزی چیست؟

وی در پایان با بیان اینکه محصولات کشاورزان بر روی دستشان مانده و خاک مرگ در مزارع پاشیده‌اند، از وزیر جهاد کشاورزی خواست با سفر به شهرستان ورامین، مشکلات کشاورزان را از نزدیک بررسی کند.