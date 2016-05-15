۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۵۶

نماینده شاهین‌شهر مطرح کرد؛

۶ سوال از وزیر اقتصاد درباره حقوق‌های ده‌ها میلیونی مدیران بیمه

نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه با طرح ۶ سوال از وزیر اقتصاد، خواستار توضیح وی درباره جزئیات پرداخت حقوق‌های ده‌ها میلیونی به مدیران بیمه مرکزی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی رسانه‌ای‌شدن موضوع پرداخت حقوق‌های ده‌ها میلیون تومانی به مدیران بیمه مرکزی که منجر به استعفای رئیس کل بیمه مرکزی در اواسط هفته گذشته شد، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، ۶ سوال از وزیر اقتصاد مطرح کرده است که این سوالات بر اساس ماده ۲۱۰ آیین‌نامه داخلی مجلس روال قانونی خود را طی خواهد کرد و در صورت قانع‌نشدن نماینده سوال‌کننده، طرح سوال از طیب‌نیا به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

در طرح سوال نماینده شاهین‌شهر از وزیر اقتصاد آمده است:

۱- پرداخت حقوق‌های ده‌ها میلیون تومانی به مدیران شرکت‌های بیمه‌ای بر چه اساسی صورت گرفته است؟

۲- خلاءهای قانونی کدام است؟ و اقدامات انجام‌شده توسط آن وزارتخانه در این زمینه چیست؟

۳- علت انتصاب فرد دریافت‌کننده حقوق ده‌ها میلیونی به جای مقام پرداخت‌کننده حقوق چیست؟

۴- چه مدت این حقوق‌ها پرداخت می‌شده است و چه تعداد دریافت می‌کردند؟

۵- اقدامات آن وزارتخانه در قبال افراد خاطی به استرداد حقوق‌هایی که طی سالیان قبل پرداخت شده، چیست؟

۶- آیا در شرکت‌های دولتی زیرمجموعه آن وزارتخانه در حال حاضر چنین پرداخت‌هایی وجود ندارد؟

