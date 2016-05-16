به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت‌چیان در حاشیه دیدار با فعالان اقتصادی اظهار داشت: تعمیرات تمام نیروگاه‌های کشور تمام شده و آمادگی خوبی برای تامین برق در تابستان امسال در نیروگاه‌ها موجود است، ضمن اینکه اقداماتی برای کاهش تلفات شبکه برق کشور انجام شده که کمک می کند میزان برق تولیدی تکاپوی تامین نیاز را صورت دهد.

وزیر نیرو در پاسخ به سئوال مهر افزود: طی مقررات ویژه ای که ابلاغ شده است، شرکت‌های برق در استان‌ها قراردادهایی را با کشاورزان و صنایع منعقد کرده اند که در ساعات اوج مصرف، مصارف را کاهش دهند و با قطع برق و یا کاهش مصارف در ساعات پیک و انتقال مصرف برق خود به ساعات دیگر، از قیمت مخفف برخوردار باشند.

وی ادامه داد: اقدام دیگر این است که تمام افرادی که دارای مولدهای کوچک دیزلی هستند، قراردادهایی را با وزارت نیرو منعقد کنند و برق خود را با قیمت مناسب به این وزارتخانه در روزهای پیک مصرف بفروشند، به نحوی که در ۲ ماه تیر و مرداد بتواند برق تولیدی آنها را در ساعات اوج مصرف استفاده کند.

چیت‌چیان تصریح کرد: چنانچه صنایع و موسسات بزرگ همکاری لازم را با وزارت نیرو صورت دهند، بیش از ۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار خواهد شد و علاوه بر آن، حدود ۸۰۰ مگاوات نیروگاه جدید نیز تا خرداد امسال وارد مدار خواهد شد که در مجموع امیدواریم با کنترل مصارف و ورود ظرفیت‌های جدید بتوانیم تابستان امسال را بدون خاموشی سپری کنیم.

این عضو کابینه یازدهم در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر افزایش قیمت آب و برق در سال‌جاری، گفت: تا این لحظه دولت هیچ مصوبه و تصمیمی برای افزایش آب و برق نداشته است.

وی همچنین در خصوص تامین آب و برق مسکن مهر نیز توضیح داد: شهرهای جدید نیازمند تاسیسات جدید، تصفیه‌خانه‌ها، شبکه‌های آب و فاضلاب نو هستند، در حدی که در حوزه اختیارات وزارت نیرو باشد، به صورت کامل تعهدات خاص را انجام داده‌ایم، ضمن اینکه طی هماهنگی با سازمان مدیریت و وزارت راه و شهرسازی امیدواریم منابع جدید در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد.

وزیر نیرو ادامه داد: عملکرد وزارت نیرو از اعتباراتش در حوزه تامین آب و برق مسکن مهر جلوتر است.