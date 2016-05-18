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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۵۳

ره پیک خبر داد؛

ابطال نتایج انتخابات در بندرلنگه/آراء تبریز و اهر در حال بازشماری

ابطال نتایج انتخابات در بندرلنگه/آراء تبریز و اهر در حال بازشماری

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: با توجه به مخدوش بودن روند برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه بندر لنگه، بستک و پارسیان و اثبات تخلفات صورت گرفته، صحت انتخابات در این حوزه تأیید نشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: در جلسه امروز با بررسی گزارش‌های دریافتی با توجه به مخدوش بودن روند برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه بندر لنگه، بستک و پارسیان و اثبات تخلفات صورت گرفته، صحت انتخابات در این حوزه تأیید نشد.

در همین زمینه، سیامک ره‌پیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما بیان کرد: همچنین در نشست امروز مقرر شد آراء حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو بازشماری شود.

وی گفت:‌ همچنین مقرر شد برای بررسی دقیق تر انتخابات در حوزه انتخابیه اهر و هریس بازرسان به این حوزه اعزام شوند.

بنابراین گزارش صحت برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 حوزه انتخابیه دیگر از 55 حوزه انتخابیه در جلسه امروز شورای نگهبان قانون اساسی تأیید شد.

کد مطلب 3662306

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