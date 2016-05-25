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۵ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۱۸

فرماندار دیر خبر داد:

اجرای طرح ساماندهی و تخلیه کالای ملوانی در بندر دیر

اجرای طرح ساماندهی و تخلیه کالای ملوانی در بندر دیر

بندر دیر - فرماندار شهرستان دير از اجرای طرح ساماندهی و تخلیه کالای ملوانی(ته لنجی) در بندر دیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اعتماد صبح چهارشنبه در بازدید از روند تخلیه کالاهای ملوانی در بزرگترین بندر صیادی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تخلیه کالاهای ته لنجی شناورهای باری با پیگیری مکرر استاندار بوشهر، در این بندر آغاز شد.

وی، هدف اصلی در اجرای این طرح را ثبات شغلی، حمایت از لنج‌داران، تأمین معیشت و رونق بازار برشمرد و افزود: با توجه به نشست‌های متعدد کارشناسی در مورد موضوع ته لنجی و با پیگیری های مکرر استاندار بوشهر برای ساماندهی ته لنجی و تامین حقوق ملوانان، تخلیه کالاها بر اساس ابلاغیه جدید گمرکی آغاز شده است.

اعتماد، با بیان اینکه اجرای طرح ساماندهی ته‌ لنجی نقش مهمی در بازگشت رونق بازار خواهد داشت، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای طرح ساماندهی ته‌لنجی کمک به ذینفعان این طرح است.

فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه شهرستان دیر یکی از بنادر مهم صیادی و تجاری در جنوب کشور است، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۱۸۰ شناور باری در این بندر به کار تجارت مشغول هستند که امیدواریم با اجرای طرح ساماندهی ته لنجی و با کمک متولیان مرتبط به موضوع، شاهد بازگشت رونق بازار باشیم.

کد مطلب 3667446

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