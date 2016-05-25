تربیت مدرسان دانشگاه فنی و حرفه ای با همکاری اساتید ایرانی خارج

مسعود شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از برنامه های دانشگاه فنی و حرفه ای را افزایش تعاملات علمی با کشورهای اروپایی به ویژه کشور آلمان عنوان کرد و افزود: تا کنون چندین جلسه با کشور آلمان برگزار کرده ایم و یکی از برنامه های پیش روی دانشگاه، تربیت مدرسین است.

وی ادامه داد: دانشگاه ما یک دانشگاه کار آفرین است، بنابراین مدرسان و مربیان این دانشگاه نیز باید کار بلد و نوآور باشند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: دانشگاه‌های بزرگ ما درایران تئوری محور هستند، بنابراین فارغ التحصیلان این دانشگاه‌ها که قرار است جذب دانشگاه فنی و حرفه ای شده و وارد بازار کار شوند، مهارت های لازم را کسب نکرده اند.

وی افزود: بنابراین ما امیدواریم با ارتباطاتی که ایجاد کرده ایم، بتوانیم با برگزاری دوره‌های کوتاه مدت و دعوت از اساتید خارجی و ایرانی مقیم اروپا و یا اعزام مدرسان به خارج در راستای تربیت مدرسان دانشگاه اقدام کنیم.

وی افزود: کشور آلمان حدود ۱۵۰ دانشگاه کاربردی دارد که دانشجویان دروس را هم به صورت تئوری و هم به صورت عملی با حضور در صنعت فرا می گیرند.