حمایت ۱۰ هزار نفر از ۱۶۰۰ یتیم در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نقل از کمیته امداد استان زنجان، سید مسعود حسینی با بیان اینکه هر یک از ایتام زنجانی از حمایت هفت حامی برخوردار هستند، تصریح کرد: به منظور ارائه خدمات بهتر به ایتام طرح طاها اجرا میشود.
حسینی با اشاره به اینکه طرح طاها با هدف هدفمندسازی کمکهای حامیان و نیز تامین آتیه ایتام اجرایی میشود، افزود: طرح طاها با همکاری چهار شرکت بیمهای پارسیان، پاسارگاد، دی و دانا در سراسر کشور و به تبع آن در استان زنجان اجرا میشود.
معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با بیان اینکه در قالب اجرای طرح طاها بخشی از کمکهای حامیان طرح اکرام ایتام، به حساب یکی از شرکتهای بیمهای طرف قرارداد واریز میشود، تصریح کرد: با اجرای این طرح ایتام پس از رسیدن به سن قانونی از این کمک ها به عنوان یک سرمایه شغلی، تحصیلی و ازدواج بهرهمند میشوند.
حسینی با اشاره به اینکه مشمولان طرح طاها ایتام زیر ۱۲ سال هستند، اضافه کرد: ایتام زیرپوشش طرح طاها ۶۱۷ نفر هستند که از این تعداد ۶۱۰ نفر مشمولان طرح اکرام ایتام و هفت نفر مشمول طرح محسنین هستند.
معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان ادامه داد: در قالب اجرای طرح طاها به طور متوسط ماهانه ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب شرکتهای طرف قرارداد این طرح واریز میشود.
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