بحران اقتصادی عامل افزایش آمار مرگ های سرطانی

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان کالج امپریال لندن، نرخ بیکاری و کاهش هزینه های سلامت عمومی با بیش از ۲۶۰ هزار مورد مرگ اضافی ناشی از سرطان تا سال ۲۰۱۰ مرتبط بوده است. اکثر این تعداد مرگ ها، ۱۶۰ هزار نفر، در اتحادیه اروپا روی داده است.

گزارش این مطالعه، شامل ۷۰ کشور و در مجموع بیش از ۲ میلیارد نفر بوده است.

دکتر ماهیبن ماروتاپو، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «سرطان علت اصلی مرگ در سطح جهان است، از اینرو پی بردن به نحوه تاثیر تغییرات اقتصادی بر میزان بقای ناشی از سرطان مهم و اساسی است.»

وی در ادامه می افزاید: «ما در این مطالعه دریافتیم افزایش شمار بیکاری با افزایش مرگ و میر ناشی از سرطان مرتبط بوده است، اما پوشش سلامت جهانی در مقابل این تغییرات نقش حفاظتی داشته است. این مسئله بخصوص برای موارد مربوط به سرطان های قابل درمان نظیر سرطان های سینه، پروستات و سرطان روده وجود داشته است.»

محققان اذعان می کنند هزینه های مربوط به بخش سلامت عمومی ارتباط تنگاتنگی با مرگ های ناشی از سرطان دارد و کاهش این هزینه ها می تواند به قیمت جان افراد تمام شود.