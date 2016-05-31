ورود ۵۰۰ تاکسی پلاک اروند به ناوگان حمل ونقل شهری آبادان وخرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زمانی عصر امروز سه شنبه در حاشیه رونمایی از دو تاکسی پلاک اروند در محل بندر خرمشهر با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزهای انجام شده این تعداد تاکسی تا پایان سال جاری به ناوگان تاکسیرانی تزریق می شوند، گفت: ازاین تعداد ۳۰۰ دستگاه تاکسی برای شهر آبادان و ۲۰۰ تاکسی نیز برای خرمشهر پیش بینی شده است.

وی از ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان منطقه آزاد اروند و بهبود وضعیت ناوگان حمل و نقل درون شهری شهرهای آبادان و خرمشهر به عنوان هدف اصلی این اقدام نام برد و افزود: از طریق سازمانهای تاکسیرانی شهرهای آبادان و خرمشهر تاکسیداران برای استفاده از تسهیلات به بانکهای عامل معرفی می شوند.

زمانی در خصوص کمک به رفع مشکل تاکسی داران برای فروش خودروهایشان اظهار کرد: در این راستا از پلیس راهور خواسته شد تا با تشکیل کارگروهی برای رفع این مشکل چاره اندیشی کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به همکاری پلیس راهور در زمینه پلاک گذاری تاکسی های دارای پلاک اروند، تصریح کرد: روند ورود و تزریق تاکسی های پلاک اروند با ناوگان حمل و نقل درون شهری منطقه آزاد اروند(شهرهای آبادان و خرمشهر) امروز با رونمایی از دو دستگاه تاکسی پلاک اروند آغاز شد.

وی ابراز امیدواری کرد تا با انجام و اتمام اقدامات و فعالیتهای در حال شکل گیری، مردم شهرهای آبادان و خرمشهر(منطقه آزاد اروند) بیش از پیش از خدمات منطقه آزاد اروند بهره ببرند.

زمانی با اشاره به برنامه ریزی برای خرید و ورود بیش از ۳۰ دستگاه آمبولانس بر اساس اعلام نیاز دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: در زمان حاضر ۱۷ دستگاه از این آمبولاسها وارد منطقه آزاد اروند شده است.