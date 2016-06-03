شکوفایی هنر بعد از انقلاب مرهون نظارت فقهی امام خمینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سالروز ارتحال ملكوتی امام خمینی (ره)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتفاق معاونان، مدیران و جمعی از هنرمندان در حسینیه جماران با یادگار امام دیدار و با آرمان های انقلاب اسلامی تجدید میثاق كردند.

علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از این دیدار ضمن تقدیر از حضور فعال هنرمندان در آیین احترام به بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، اندیشه های امام را راهنمای نظام اسلامی در همه زمینه ها از جمله عرصه فرهنگ و هنر ایران اسلامی توصیف كرد و رشد، شكوفایی و تعالی فعالیت های هنری در جمهوری اسلامی را از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مرهون نظارت فقهی امام دانست كه می بایست با نگاه نو راه رو به كمال را بر اساس آن مبانی به درستی پیمود و از ظرفیت ارزشمند هنر برای ترویج اندیشه های امام به نحو شایسته بهره برد.

در این دیدار جمعی از هنرمندان رشته های مختلف از جمله هنرهای تجسمی، نمایشی و موسیقی حضور داشتند.