  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰

معاون هنری وزیر ارشاد:

شکوفایی هنر بعد از انقلاب مرهون نظارت فقهی امام خمینی است

شکوفایی هنر بعد از انقلاب مرهون نظارت فقهی امام خمینی است

علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد شكوفایی و تعالی فعالیت های هنری در جمهوری اسلامی را از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مرهون نظارت فقهی امام دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سالروز ارتحال ملكوتی امام خمینی (ره)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتفاق معاونان، مدیران و جمعی از هنرمندان در حسینیه جماران با یادگار امام دیدار و با آرمان های انقلاب اسلامی تجدید میثاق كردند.

علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از این دیدار ضمن تقدیر از حضور فعال هنرمندان در آیین احترام به بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، اندیشه های امام را راهنمای نظام اسلامی در همه زمینه ها از جمله  عرصه فرهنگ و هنر ایران اسلامی توصیف كرد و رشد، شكوفایی و تعالی فعالیت های هنری در جمهوری اسلامی را از دستاوردهای انقلاب اسلامی و مرهون نظارت فقهی امام دانست كه می بایست با نگاه نو راه رو به كمال را بر اساس آن مبانی به درستی پیمود و از ظرفیت ارزشمند هنر برای ترویج اندیشه های امام به نحو شایسته بهره برد.

در این دیدار جمعی از هنرمندان رشته های مختلف از جمله هنرهای تجسمی، نمایشی و موسیقی حضور داشتند.

کد مطلب 3675680
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها