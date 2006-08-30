عمليات كربلاي2 ؛ اولين حضور اسراي عراقي در ميان لشكر اسلام

به گزارش خبرگزاري مهر؛ عمليات كربلاي 2 از جمله عملياتهايي است كه در قالب عمليا‌ت متوسط رزمندگان اسلام دسته بندي شده است. در اين عمليات شهيد محمود كاوه فرمانده تيپ 155 ويژه شهدا كه آوازه شجاعت و دلاور مردي آن زبانزد همگان بود به شهادت رسيد.

شرح مختصر عمليات كربلاي 2

عمليات كربلاي 2 در 10 شهريور 1365 در منطقه عمومي اربيل آغاز شد. اين عمليات در منطقه حاج عمران با رمز« يااباعبدالله الحسين(ع)» و با شركت يك تيپ از لشكر 10 سيدالشهدا (ع)، تيپ 9 بدر، 12 قائم، 21 امام رضا، 105 قدس، تيپ 155 شهداء كه در مجموع به استعداد 28 گردان از سپاه مي شد، انجام گرفت.

ترميم خط پدافندي، خارج كردن عقبه خودي از ديد و تير دشمن و دستيابي به راه كارهاي مناسب به منظور عمق دادن به منطقه براي عمليات بعدي از اهداف مهم عمليات كربلاي 2 بود، علاوه بر اين، همزماني اين عمليات با عمليات كربلاي3 در آبهاي خليج فارس، مي‌توانست به افزايش ضربات وارده بر قواي دشمن و نيز تجزيه و تحليل نظامي او بيانجامد. عمليات از دو محور؛ محور راست، شامل ارتفاعات گردكوه (معروف به شهيد صدر)، تخته سنگي، تپه شهدا و تپه سرخ و محور چپ، شامل ارتفاعات 2519، واراس و يال‌هاي آن، تپه تخم‌مرغي، شيار "انه"، و دو يال ارتفاع مسكران طرح ريزي شد.

فرماندهي اين عمليات به قرارگاه سيدالشهدا (ع)، از قرارگاه هاي تابعه نيروي زميني سپاه واگذار شد. در شب اول عمليات، تپه شهيد صدر، تخته سنگي و مقر فرماندهي دشمن به تصرف نيروهاي خودي درآمد و در جناح چپ، به علت عدم دستيابي كامل به هدف‌ها، رزمندگان عقب ‌نشيني كردند. در شب دوم، بار ديگر نيروها از محور چپ دست به حمله زدند، اما موفقيتي به دست نيامد و عمليات با تصرف نيمي از هدف‌ها، به پايان رسيد.

عملكرد تيپ 9بدر در عمليات كربلاي 2

تيپ 9 بدر تشكلي‌ از نيروهاي‌ مجاهد و ارتشيان‌ عراقي‌ است‌ كه‌ از شروع‌ جنگ‌ تحميلي‌ و يا در طول‌ آن‌ با هجرت‌ يا پناهنده‌ شدن‌ به‌ ايران‌، در كنار نيروهاي‌ سپاه‌ پاسداران‌ شروع‌ به‌ فعاليت‌ كردند. اكثر افراد كادر تيپ 9 بدر از نيروهاي‌ درجه دار و افسر عراقي بودند.

اين‌ تيپ ابتدا در قالب‌ گردان‌هاي‌ "شهيد صدر" به ‌وجود آمد و در كنار نيروهاي‌ خودي‌ در عمليات‌ بدر حضوري‌ شايسته‌ داشت‌. پس‌ از آن‌ نيز در چند عمليات‌ در "هور" از جمله‌ عمليات‌ "قدس‌" و "عاشوراي‌4" شركت‌ كرد و موفقيت‌ هايي‌ را نيز به ‌دست‌ آورد، سپس‌ با ادغام‌ در نيروهاي‌ "قرارگاه‌ رمضان‌" همكاري‌ خود را با اين‌ قرارگاه‌ آغاز كرد.

اين‌ تيپ به‌ استعداد سه‌ گردان‌ از نيروهاي‌ مجاهد عراقي‌ و يك‌ گردان‌ از اسيران‌ داوطلب‌، در مجموع‌ با 650 نيرو در عمليات‌ كربلاي‌2 شركت‌ كرد. آنچه‌ براي‌ اولين‌ بار در طول‌ جنگ‌ در اين‌ عمليات‌ انجام‌ شد، حضور يك‌ گردان‌ از اسيران‌ داوطلب‌ شامل‌ سربازان‌، درجه ‌داران‌ و افسران‌ عراقي‌ بود.

راوي‌ تيپ9 بدر (علي‌ مژدهي‌) روحيه‌ نيروهاي‌ اين‌ تيپ را قبل‌ از حركت‌ آنها براي‌ عمليات‌، چنين‌ تشريح‌ كرده‌ است‌: «كليه‌ نيروها با داشتن‌ روحيه‌ اي‌ بسيار قوي‌، دسته‌ دسته‌ ضمن‌ آماده‌ شدند‌ براي‌ حركت‌، با برگزاري‌ مراسم‌ سينه‌ زني‌ و نوحه‌ خواني‌ به‌ پادگان‌ شور و حال‌ عجيبي‌ داده‌ بودند. عده ‌اي‌ از برادران‌ نيز مشغول‌ نوشتن‌ وصيت ‌نامه‌ بودند و همگي‌ بي‌ صبرانه‌ منتظر حركت‌ به‌ سمت‌ منطقه‌ عملياتي‌ بودند. در گردان‌ اسرا نيز اين‌ وضعيت‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد، عده‌ اي‌ در حال‌ نوحه‌ خواني‌ و سينه ‌زني‌ بوده‌ و هر كدام‌ با ديدن‌ فرمانده‌ تيپ او را در بغل‌ گرفته‌ و با خنده‌ به‌ وي‌ نويد پيروزي‌ مي‌دادند.»

راوي‌ در شرح‌ اقدامات‌ اين‌ تيپ در عمليات‌ كربلاي‌2، نوشته‌ است‌: «در حالي‌ كه‌ منطقه‌ با خمپاره‌هاي‌ منور دشمن‌ روشن‌ شده‌است‌، نيروهاي‌ تيپ حركت‌ خود را به‌ آرامي‌ به‌ سوي‌ اهداف‌ تعيين‌ شده‌ ادامه‌ مي‌ دهند. كليه‌ گردان‌ها قصد دارند كه‌ در بين‌ ساعات‌ 22 تا 23 به‌ پاي‌ كار برسند. « گردان‌ شهيد صدر» در ساعت‌ 22 به‌ نزديكي‌ خط اول‌ دشمن‌ مي‌رسد و دسته خط شكن با استقرار در جلوي گردان‌، آماده‌ هجوم‌ نهايي‌ مي‌شود. برادران‌ واحد تخريب‌ در حال‌ خنثي‌ سازي‌ مين‌ معابر در زير نور منورها و شليك‌ خمپاره ‌هاي‌ دشمن‌ هستند كه‌ ناگهان‌ دشمن‌ متوجه‌ نيروهاي‌ خودي‌ مي‌شود و آنها را به‌ رگبار گلوله‌ مي‌ بندد و به‌ دنبال‌ آن‌ درگيري‌ آغاز مي‌شود.

نيروها با عبور از معابر‌، خود را به‌ خاكريز دشمن‌ مي‌رسانند و زير آتش‌ و نارنجك هايي‌ كه‌ به‌ سوي‌ آنان‌ پرتاب‌ مي‌شود، به‌ داخل‌ كانال‌ جلوي خود مي‌روند و جنگ‌ تن‌ به‌ تن‌ را در داخل‌ كانالي‌ با عرض‌ كم‌ و ارتفاع‌ نزديك‌ به‌ يك‌ و نيم‌ متر آغاز مي‌كنند، دشمن‌ كه‌ با هجوم‌ قدرتمندانه‌ نيروهاي‌ خودي‌ مواجه‌ شده ‌است‌، به‌ رغم‌ مقاومت‌ شديد، سنگر به‌ سنگر عقب‌ مي‌رود. در اين‌ هنگام‌ يكي‌ ديگر از گردان‌هاي‌ تيپ9 بدر (گردان شهيد دستغيب‌) موفق‌ مي‌شود با شكستن‌ خط دشمن‌، از پشت‌ به‌ او حمله‌ كند؛ اين‌ امر سبب‌ مي‌شود كه‌ نيروهاي‌ دشمن‌ با ناامن‌ ديدن‌ وضعيت‌ خود، دست‌ از مقاومت‌ بردارند. به‌ دنبال‌ آن‌، «گردان‌ شهيد صدر» موفق‌ مي‌شود با «گردان‌ شهيد دستغيب‌ » الحاق‌ كند و هر دو به‌ سوي‌ مثلث‌ انتهايي‌ ارتفاع‌ پيشروي‌ كنند؛ براثر اين‌ حركت‌، بقيه‌ افراد دشمن‌ به‌ عقب‌ مي‌گريزند و نيروهاي‌ دو گردان‌ روي‌ مثلث‌ انتهايي‌ مستقر مي شوند.

يكي‌ ديگر از گردان‌هاي‌ تيپ9 بدر (گردان‌ حمزه‌) كه‌ عمدتاً از اسيران‌ عراقي‌ تشكيل‌ يافته ‌است‌، به ‌منظور كمك‌ به‌ آنها وارد عمل‌ مي ‌شود و با حركت‌ سنگر به‌ سنگر در داخل‌ كانال‌ها، به‌ پيشروي‌ ادامه‌ مي‌ دهند. با روشن ‌شدن‌ هوا تمام‌ منطقه‌ پاكسازي‌ مي ‌شود و در نتيجه‌، ارتفاع‌ شهيد صدر و يال‌ آن‌ و ارتفاع‌ صخره ‌اي‌ به‌ دست‌ نيروي‌ چهار گردان‌ از تيپ9 بدر تصرف‌ مي ‌شود و دشمن‌ با برجا گذاشتن‌ كشته‌ ها و اسيران‌ بسيار، از اين‌ منطقه‌ عقب ‌نشيني‌ مي ‌كند.»

به گزارش مهر؛ در اين عمليات شهيد محمود كاوه فرمانده تيپ 155ويژه شهدا كه در كارنامه مبارزاتي خود آزادسازي سد بوكان و جاده 47 كيلومتري آن، آزادسازي جاده صائين دژ به تكاب، پاكسازي منطقه كيلر و اشتوزنگ، آزادسازي محور استراتژيك پيرانشهر به سردشت و... را دارد به شهادت رسيد.

شهيد كاوه پس از شهادت سرداران رشيد اسلام، شهيد ناصر كاظمي، شهيد محسن گنجي ‌زاده و شهيد محمد بروجردي در خرداد 1362 رسماً به فرماندهي تيپ ويژه شهدا منصوب شده بود، با تلاش همه جانبه براي آموزش، سازماندهي و آماده ‌سازي نيروها از هيچ كوششي دريغ نورزيد تا سرانجام در دهم شهريورماه سال 1365 در عمليات كربلاي دو به درجه رفيع شهادت نائل آمد.

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منبع: مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه