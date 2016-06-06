۲۰خرداد آخرین مهلت شرکت در کنکور دکتری پزشکی/ اعلام تغییرات آزمون

دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون دکتری تخصصی گروه های علوم پایه پزشکی، بهداشت، طب سنتی و داروسازی از امسال تغییراتی در زمان برگزاری آزمون و شرایط مصاحبه و مرحله دوم داشته که در دفترچه ثبت نام آزمون اعلام شده است.

وی افزود: ضمن اینکه با توجه به برگزاری آزمون سال ۹۴ در پاییز گذشته، یک هزار نفر در آبان ماه ۹۴ در دکتری تخصصی پذیرفته شده اند، ظرفیت دانشگاهها برای پذیرش مهرماه ۹۵، تعداد یک هزار نفر اعلام شده است.

پورکاظمی اظهار داشت: در حال حاضر برای آزمون دکتری سال ۹۵ وزارت بهداشت در گروه علوم پایه، بهداشت، طب سنتی و داروسازی، تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ نفر ثبت نام کرده اند که البته پیش بینی می کنیم تعداد داوطلبان افزایش یابد.

وی با اشاره به تغییرات آزمون امسال نسبت به دوره های گذشته گفت: آزمون شامل دو مرحله كتبی (۷۰ درصد نمره) و مصاحبه (۳۰ درصد نمره) است. آزمون كتبی به طور متمركز و به صورت تستی، توسط وزارت بهداشت و آزمون شفاهی توسط مناطق آمايشی (دانشگاه ها) برگزار می شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی افزود: از داوطلبانی كه در آزمون كتبی (مرحله اول) حدنصاب نمره لازم را (با توجه به سهمیه داوطلب) كسب كرده باشند، به تعداد دو برابر ظرفیت، جهت آزمون شفاهی (مرحله دوم) دعوت به عمل خواهد آمد.

وی یادآور شد: با توجه به اين كه در مرحله دوم (مصاحبه) يکی از موارد مهم برای ارزيابی، پايان نامه داوطلب و مقاله مستخرج از آن است لازم است در زمان انجام مصاحبه داوطلب پايان نامه خود را آماده داشته باشند.

پورکاظمی خاطرنشان کرد: برای اولین بار مرحله دوم آزمون (مصاحبه) توسط مناطق آمایشی دانشگاههای علوم پزشکی برگزار خواهد شد. در هر منطقه آمايشی برای هر رشته فقط يک مصاحبه انجام می شود و پذيرش مربوط به انتخاب رشته محل های آن منطقه آمايشی با همان مصاحبه صورت می پذيرد.

وی افزود: از هر داوطلب بر اساس اولويت نمره كتبی، حداكثر در سه منطقه آمايشی جهت آزمون مرحله دوم دعوت به عمل خواهد آمد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی درباره زمان و مکان برگزاری آزمون گفت: آزمون كلیه رشته ها به صورت متمركز توسط مركز سنجش آموزش پزشکی در ۹ شهر تهران، اصفهان، تبريز، شیراز،

مشهد، اهواز، كرمان و كرمانشاه در ۷ مردادماه ۹۵ برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مهلت ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) روز ۲۰ خرداد پایان می پذیرد و کارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی در روزهای ۵ و ۶ مردادماه توزیع می شود.

پورکاظمی تاکید کرد: آزمون در ۷ مرداد برگزار می شود و کلید اولیه ساعت ۱۸ به بعد روز ۱۰ مرداد منتشر می شود.

وی تاکید کرد: داوطلبان در روزهای ۱۰ تا ۱۱ مرداد فرصت دارند به صورت اینترنتی اعتراض به سئوالات آزمون را ارسال کنند. کلید نهایی در ۱۶ مرداد منتشر می شود.

دانشگاههای علوم پزشکی پذیرنده دانشجوی دکتری تخصصی در مناطق ۹ گانه آمایشی شامل منطقه یک: بابل، سمنان، شاهرود، گلستان، مازندران، منطقه ۲: ارومیه، تبريز، منطقه ۳: کردستان، كرمانشاه، همدان، منطقه ۴: اهواز، منطقه ۵: شیراز، منطقه ۶: زنجان، قزوين، منطقه ۷: اصفهان، شهركرد،كاشان، يزد، منطقه ۸: كرمان، منطقه ۹: بیرجند، مشهد هستند.

دانشگاههای علوم پزشکی پذیرنده دانشجوی دکتری تخصصی در منطقه ۱۰ گانه آمایشی در استان تهران شامل ارتش، انستیتو پاستور ايران، ايران، بقیه اله، تهران، جهاد دانشگاهی – رويان، دانشگاه آزاد واحدهای علوم دارويی و علوم تحقیقات، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان انتقال خون ايران، شهیدبهشتی، علوم بهزيستی و توانبخشی هستند.