۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۲۵

همزمان با ماه مبارک رمضان در حال انجام است

توزیع ۳ هزار بسته افطاری ساده ویژه مناطق محروم مشهد

مشهد- مدیرعامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد گفت: همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، بسته‌‌های افطاری ساده در مشهدویژه برنامه‌ای با عنوان «نذر افطار»، برای مناطق محروم توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری مشهد، سید رضا موسوی با اعلام این خبر عنوان کرد: این ویژه برنامه توسط ستاد مردمی و فرهنگسرای قرآن و عترت صورت می‌گیرد و برخی تشکل‌ها، مساجد و هیئات اعم از خواهران و برادران به منظور مشارکت در اجرای این برنامه اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی بیان کرد: آماده‌سازی بسته‌های افطاری توسط خواهران صورت می‌گیرد و برادران این بسته‌ها را در مناطق حاشیه شهر، مناطق محروم و فضاهایی مانند چهارراه‌ها، ترمینال‌ها، پایانه‌های مسافربری، مترو و همچنین در نقاطی که به هر دلیلی مردم نمی‌توانند لحظه افطار سر سفره‌ها باشند، توزیع می‌کنند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه پیش‌بینی شده ۳ هزار بسته افطاری ساده در این ایام توزیع شود، تصریح کرد: هزینه هر بسته ۲ هزار تومان است و کسانی که مایل هستند در این امر خداپسندانه سهیم شوند، می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۳۷۴۲۹۲۲۸ تماس حاصل کنند.

موسوی خاطر نشان کرد: همچنین علاقه‌مندان به شرکت در این کار خیر می‌توانند کلمه «نذر افطار» را به سامانه ۱۰۰۰۱۰۸ ارسال کنند و در صورت تمایل، به شماره حساب ۷۰۰۸۰۷۶۳۶۳۳۰ و شماره کارت ۵۰۴۷۰۶۱۰۲۸۳۱۶۳۹۲ بانک شهر، نذورات خود را واریز نمایند.

 

