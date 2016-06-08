توزیع ۳ هزار بسته افطاری ساده ویژه مناطق محروم مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری مشهد، سید رضا موسوی با اعلام این خبر عنوان کرد: این ویژه برنامه توسط ستاد مردمی و فرهنگسرای قرآن و عترت صورت می‌گیرد و برخی تشکل‌ها، مساجد و هیئات اعم از خواهران و برادران به منظور مشارکت در اجرای این برنامه اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی بیان کرد: آماده‌سازی بسته‌های افطاری توسط خواهران صورت می‌گیرد و برادران این بسته‌ها را در مناطق حاشیه شهر، مناطق محروم و فضاهایی مانند چهارراه‌ها، ترمینال‌ها، پایانه‌های مسافربری، مترو و همچنین در نقاطی که به هر دلیلی مردم نمی‌توانند لحظه افطار سر سفره‌ها باشند، توزیع می‌کنند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه پیش‌بینی شده ۳ هزار بسته افطاری ساده در این ایام توزیع شود، تصریح کرد: هزینه هر بسته ۲ هزار تومان است و کسانی که مایل هستند در این امر خداپسندانه سهیم شوند، می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۳۷۴۲۹۲۲۸ تماس حاصل کنند.

موسوی خاطر نشان کرد: همچنین علاقه‌مندان به شرکت در این کار خیر می‌توانند کلمه «نذر افطار» را به سامانه ۱۰۰۰۱۰۸ ارسال کنند و در صورت تمایل، به شماره حساب ۷۰۰۸۰۷۶۳۶۳۳۰ و شماره کارت ۵۰۴۷۰۶۱۰۲۸۳۱۶۳۹۲ بانک شهر، نذورات خود را واریز نمایند.