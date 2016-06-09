کمبود ۱۵۰ لیتر آب بر ثانیه در شاهرود/ جلوی هدر رفت آب گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری ظهر پنج شنبه در شورای اداری شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان، با بیان اینکه شاهرودی ها۷۵۰ لیتر بر ثانیه آب مصرف می کنند، ابراز داشت: این شهر با۱۷۲هزار نفر جمعیت، ۳۱درصد جمعیت شهری استان سمنان را پوشش می دهد همچنین در این شهرستان۶۳هزار انشعاب و ۷۷هزار آحاد وجود دارد که متاسفانه با وجود خشکسالی های اخیر، این شهرستان با دبی ۱۰۰لیتر بر ثانیه کمبود، روبرو است.

وی افزود: مردم این شهرستان ۷۵۰لیتر بر ثانیه آب نیاز دارند که این میزان در سال گذشته ۵۵۴ لیتر بر ثانیه بود از سوی دیگر خوشبختانه بارندگی های اخیر و همچنین به دست آوردن منابع جدید، کمبود آب شرب شهری شاهرود به ۵۰ لیتر بر ثانیه کاهش یافت و تا امروز شاهد کاستی حدود ۲۰۰ تا ۱۵۰ لیتر برثانیه در آب شرب این شهرستان هستیم.

طرح آبرسانی قطری آماده بهره برداری است

مدیر آبفای استان سمنان همچنین با بیان اینکه برخی شهروندان شاهرودی به خصوص در فصل گرما با مشکل تامین آب روبرو هستند، گفت: کمبود ۱۰۰ تا ۱۵۰لیتر بر ثانیه برای مدار آب شرب شاهرود قاعدتا موجب شده تا مشکلاتی برای تامین آب شهری برخی شهروندان به خصوص در ساعات پیک مصرف و طبقات مرتفع ساختمان های آپارتمانی پدید آید.

طاهری با اشاره به اقدامات آبفای استان سمنان در راستای کاهش مشکلات کمبود آب شرب در شاهرود، توضیح داد: شرکت آب و فاضلاب استان برای رفع مشکلات کم آبی در شاهرود طی ماه های اخیر مجبور به اصلاح، کف شکنی و جابجایی چهار حلقه چاه در کنار قنات شاهرود شده که با وجود بارندگی نسبتا مناسب سال جاری، کمک به منابع آبی شاهرود را در روزهای اخیر، شاهد بوده ایم.

وی افزود: طرح دیگری که می تواند به کمبود آب شرب در شاهرود کمک کند، انتقال آب قطری است که این طرح تنها در یک هزار و ۵۰۰متر نهایی معطل باقی مانده و حفر سه حلقه چاه در قلعه نوخرقان و بسطام و همچنین ایجاد ۵۰کیلومتر خط انتقال تا قطری انجام پذیرفته است اما در هرحال این طرح به خاطر طولانی شدن و مشکلات اجتماعی خاص خود، در نهایت انتظار تامین پنج میلیون متر مکعبی آب را به ۲.۵میلیون متر مکعب یا ۸۰لیتر برثانیه، کاهش داده است هرچند امروز آب چشمه سارهای مسیر این خط انتقال در مدار هستند و در حال حاضر۳۰لیتر بر ثانیه آب شرب، به منابع آبی شاهرود تزریق می کنند.

جلوی هدر رفت۲۱درصدی آب شهری گرفته شود

مدیرآبفای استان سمنان درباره سایر اقدامات این نهاد برای رفع مشکل کم آبی شاهرود، گفت: نگاه میان مدت و بلند مدت آبفا به مقوله انتقال آب به شاهرود شامل بهره برداری از سد کالپوش با۱۵۰کیلومتر خط انتقال از طریق میامی، نگاهی مثبت و سازنده است و امیدواریم این طرح به زودی انجام شده تا دغدغه تامین آب در شرق استان را نداشته باشیم.

طاهری با بیان اینکه اعتبارات سد کالپوش در سفر هیئت دولت به استان سمنان تصویب شده است، توضیح داد: با توصیب این قبیل طرح ها نباید فکر کنیم که دیگر مشکلات کمبود آب نخواهیم داشت لذا مقوله فرهنگ سازی و مصرف بهینه آب در همه بخش ها را به خصوص در ماه های فصل تابستان نباید به دست فراموشی سپرده شود.

وی افزود: اصلاح شکبه آب و جلوگیری از هدر رفت۲۱درصدی آب، تعدیل فشار، استفاده از سیستم های هوشمند تله متری در تاسیسات زیرساختی آب، احداث مخازن با ظرفیت یک متر مکعب برای هر مشترک شهری با هدف تزریق در مواقع بحرانی، فرهنگ سازی و آموزش از طریق آموزش و پرورش، تفکیک آب شرب از آب مورد نیاز فضای سبز شهری، نشت یابی و تعویض کنتورهای خراب و مستهلک و ... از جمله دیگر کارهای آبفای شهری درباره کاهش تبعات کمبود آب شرب در شهرستان شاهرود است.