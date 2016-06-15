توزیع ۱۵۰ تن جو تحویل شده از کشاورزان قمی در بازار بورس کالا

به گزارش خبرنگار مهر، سیاست جدید هیئت دولت تحویل محصول ذرت و جو با شرایط قیمت تضمینی سال گذشته به شکل پایلوت در دو استان خوزستان و کرمانشاه با موفقیت انجام شد و این تجربه موفق باعث شد تا دولت در سال جاری درصدد اجرای این طرح در سایر استان‌ها باشد و قم نیز با توجه به کشت جو در آن تحویل این محصول از کشاورزان با قیمت تضمینی صورت می‌گیرد.

در راستای اجرای این طرح محصولات جو و ذرت کشاورزان با قیمت تضمین شده از سوی دولت تحویل و در بازار بورس کالا عرضه می‌شود که این امر موجب شده تا کشاورزان در زمان کوتاه‌تری بتوانند پول خود را دریافت کنند و همچنین ما به التفاوت نرخ جو و ذرت تحویل شده از کشاورزان در بورس کالا توسط دولت پرداخت می‌شود.

مسعود فرجی مدیر پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحویل گیری جو از کشاورزان این استان به قیمت تضمینی جو اشاره و آن را تنها محصولی نام برد که در قم با اجرای طرح قیمت تضمینی از کشاورزان تحویل می‌شود.

وی قیمت تضمینی جو را ۱۰ هزار و ۲۸ ریال عنوان و بر این امر تأکید کرد که چنانچه قیمت تحویل شده در بازار بورس از قیمت تضمینی کمتر باشد دولت ما به التفاوت را به کشاورزان پرداخت می‌کند.

با توجه به روند قیمت‌ها در بازار بورس کالا قیمت جو در این بازار در حال حاضر ۷۶۰ تومان معامله می‌شود.

مدیر پشتیبانی امور دام استان قم با بیان اینکه در حال حاضر ۶ مرکز تحویل جو در این استان در نظر گرفته شده بر تحویل ۱۳ هزار تن جو از کشاورزان اشاره و پیش بینی کرد که این مقدار به ۲۰ هزار تن افزایش داشته باشد.

وی به شرایط جو استاندارد برای تحویل از کشاورزان نیز اشاره و سه درصد ناخالصی مفید، رطوبت ۱۲ درصد و دو درصد ناخالصی غیر مفید را شروط خرید جو به قیمت ده هزار و ۲۸ ریال عنوان کرد.

فرجی در عین حال تأکید کرد در صورتی که جو تحویل شده تا حداکثر رطوبت ۱۴ درصد، ۵ درصد ناخالصی مفید و ۳ درصد ناخالصی غیر مفید باشد قیمت تحویل تضمینی کاهش پیدا می‌کند.

مدیر پشتیبانی امور دام این استان جو تولید شده در قم در سال جاری را با توجه به وضعیت مناسب بارش‌ها با کیفیت عنوان کرد.

وی همچنین بر این نکته نیز تأکید کرد که تحویل تضمینی جو از کشاورزان قمی از ۲۰ اردیبهشت‌ماه آغاز و تاکنون ۱۵۰ تن آن در بورس توزیع و به فروش رسیده است.