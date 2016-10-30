واریز مطالبات ۹۹درصد جوکاران/افزایش حجم معاملات محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، حامد سلطانی‌نژاد در نشستی خبری با بیان اینکه اهمیت محصولات کشاورزی در حدی است که برخی آن را همتراز با اهمیت محصولات نظامی می‌دانند، اظهار داشت: تولید محصولات کشاورزی در کشوری مانند سوئیس ممکن است به اندازه آمریکا نباشد، اما اثرگذاری آن در حوزه تجارت این محصولات بسیار زیاد است.

وی با اشاره به اینکه باید دلایل رسیدن کشور سوئیس به این مرحله از رشد را بررسی کرد، گفت: دلیل چنین امری استقرار سیستم بازارمحور به جای سیستم یارانه‌محور در حوزه کشاورزی است که باعث می شود بازاری موثر و پرمنفعت برای تولیدکنندگان ایجاد شود.

مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه بورس‌های کالایی دنیا عمدتا کار خود را با محصولات کشاورزی آغاز کرده اند، افزود: سابقه ایجاد بورس کشاورزی در ایران به سال ۸۳ برمی گردد، ضمن اینکه در سال ۸۶ با ادغام بورس کشاورزی و فلزات، بورس کالا تشکیل شد.

سلطانی‌نژاد ادامه داد: به همین دلیل کشاورزی طی سالیان گذشته در بورس حضور چشمگیری نداشته و در سال‌های اخیر توجه مجلس و دولت به این مسئله باعث شده نقش بورس کالا در حوزه کشاورزی پررنگ تر شود.

وی ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این قانون به جایگزینی مکانیزم قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی از طریق بورس کالای ایران می پردازد.

مدیرعامل بورس کالای ایران ادامه داد: در همین راستا طی سال جاری قانون قیمت تضمینی برای دو محصول جو و ذرت در سراسر کشور اجرا شد.

سلطانی‌نژاد همچنین با بیان اینکه حجم معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا در حال نزدیک شدن به رقم ۲ هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: هدفگذاری ما این است که طی دو تا سه سال آینده ۳۰ درصد حجم معاملات بورس کالا به محصولات کشاورزی اختصاص پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه وزیر جهاد توجه ویژه ای به عرصه محصولات کشاورزی در بورس کالا دارد، خاطرنشان کرد: در سال جاری سیاست قیمت تضمینی برای ذرت و جو دامی در سراسر کشور اجرا شد که سال آینده محصولات دیگری تحت پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.

مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه اطلاعات جو کشت شده توسط حدود ۶۵ هزار کشاورز در سامانه این شرکت ثبت شده است، ادامه داد: حدود ۶۲ هزار و ۵۰۰ کشاورز از محل فروش جو در بورس کالا، مطالبات خود را دریافت کرده اند، ضمن اینکه بیش از ۶۲ هزار نفر از کشاورزان نیز علاوه بر دریافت پول محصول خود، مابه‌التفاوت آن را نیز دریافت کرده اند.

سلطانی‌نژاد تاکید کرد: بنابراین بین ۹۸ تا ۹۹ درصد جوکاران کشور مطالبات خود را دریافت کرده اند.

وی حجم معاملات جو را به تفکیک بازار فیزیکی و بازار گواهی سپرده کالایی مورد اشاره قرار داد و گفت: از اواسط خرداد ماه تا روز گذشته در بازار فیزیکی بیش از یک میلیون تن جو دامی معامله شده و ۶۶ هزار تن از این محصول نیز در بازار گواهی سپرده کالایی مورد معامله قرار گرفته است.

مدیرعامل بورس کالای ایران ارزش کل این معاملات را ۸۰۴ میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: روز گذشته بیش از ۳۰۵ میلیارد تومان مابه‌التفاوت نیز به حساب کشاورزان واریز شده است. بنابراین می توان گفت کشاورزان یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از مطالبات خود را دریافت کرده اند.

سلطانی‌نژاد با بیان اینکه سیاست قیمت تضمینی از اوایل مهر ماه امسال برای محصول ذرت آغاز شده است، ادامه داد: خبر خوش برای کشاورزان این است که مابه التفاوت فروش این محصول در بورس کالا طی مدت حداکثر دو هفته قانونی به حساب آنان واریز می شود و پرداخت این مابه التفاوت مانند محصول جو طولانی مدت نیست.

وی با اشاره به بورس کالای کشاورزی حوزه ای جوان و نیازمند فرهنگ سازی است، افزود: رسانه ها باید برای جاافتادن و شناساندن این ساختار جدید به ما کمک کنند.

مدیرعامل بورس کالای ایران درباره اینکه چه محصولاتی سال آینده به سیاست قیمت تضمینی اضافه خواهند شد، گفت: این مسئله به جمع بندی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان بورس کالا نیاز دارد، اما قطعا این محصولاتی که در حال حاضر تحت پوشش طرح مذکور هستند، در آینده نیز خواهند بود و احتمال دارد محصولاتی مانند دانه های روغنی یا گندم به این طرح افزوده شوند ضمن اینکه هر کدام از این محصولات خصوصیات و ویژگی های خاص خود را دارند که باید مورد توجه قرار بگیرد.

سلطانی‌نژاد با بیان اینکه دانه های روغنی ماندگاری کمی دارند ادامه داد: این یکی از همان خصوصیاتی است که مطرح شد و باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی گفت: برای محصولاتی که قابلیت عرضه در بورس کالا را ندارند باید روش های دیگری را مورد استفاده قرار داد که از جمله آن می توان به فروش اوراق سلف و قرارداد اختیار معامله اشاره کرد.