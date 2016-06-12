۹۵ درصد کودکان کار گیلان مهاجر هستند

به گزارش خبرنگارمهر، محمد رضا پارسی در همایش شهری عاری از کار کودکان که پیش از ظهر یکشنبه در سالن شهید فیاض بخش اداره کل بهزیستی گیلان برگزار شد، اظهار کرد: حمایت از کودکان کار یکی از اولویت های مهم سازمان بهزیستی است.

وی با بیان اینکه کودکان آسیب پذیرترین قشرجامعه محسوب می شوند، افزود: در رشت ۸۴ کودک کار شناسایی شده که اغلب آنها دارای خانواده های بدسرپرست و بی سرپرست هستند.

مدیرکل بهزیستی گیلان به حمایت بهزیستی استان از این تعداد کودک در مرکز حمایتی و آموزشی (آوای امید) رشت اشاره و خاطرنشان کرد: این کودکان در این مرکز تحت حمایت هایی همانند آموزشی، بهداشتی و تفریحی و... قرار می گیرند.

وی ۵۲ درصد پدران کودکان کار را دچار اعتیاد دانست و گفت: ۹۵ درصد کودکان کار استان گیلان مهاجر بوده و از استان های دیگر به گیلان آمده اند.

پارسی با اشاره به گسترش طرح شناسایی کودکان کار در استان گیلان، اظهار کرد: در آینده نزدیک این طرح در شهرستان های انزلی، لاهیجان و آستارا نیز اجرایی می شود.

به گفته این مسئول کودکان کار مجرم نیستند و نگاه جامعه نیز به آنها نباید چنین نگاه شود زیرا واکنش منفی جامعه به این کودکان موجب آسیب دیدن آنها می شود.

۱۵ درصد کودکان کار تحت پوشش بهزیستی هستند

معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان نیز در ادامه این همایش با اشاره به ۲۳ خرداد ماه روزجهانی کودکان کار، اظهار کرد: بیشتر کودکان کار شناسایی شده در رشت دارای خانواده بوده ولی به دلیل تنگاهایی مالی مجبور به کار هستند.

رضا جعفری با اشاره به ماده ۲۳ پیمان نامه جهانی کودک، گفت: در این ماده آمده که کودک باید در برابر هر عملی که رشد و سلامت آن را تهدید می کند حمایت شود.

وی در ادامه ۱۵ درصد کودکان کار را تحت پوشش بهزیستی عنوان و خاطرنشان کرد: ۱۰ درصد این کودکان تحت پوشش کمیته امداد و مابقی توسط هیچ نهادی حمایت نمی شوند.

معاون امور اجتماعی بهزیستی، فقر اقتصادی، بیکاری، اعتیاد، خشونت های خانوادگی و برخی ناهنجاری های دیگر را از دلایل اصلی پیدایش کودکان کار در سطح جامعه اعلام کرد.

وی با بیان اینکه این کودکان در برابر بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی آسیب پذیر هستند، افزود: سوءاستفاده های جنسی، محرومیت از کسب مهارت های زندگی، موادمخدر، مشارکت در ارتکاب به جرم، سوء تغذیه و بازماندن از تحصیلی از جمله این آسیب ها است.