۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۵۰

توکلی به مهر خبر داد؛

نتایج اولیه کنکور ارشد سه شنبه اعلام می‌شود/ زمان انتخاب رشته

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد به صورت کارنامه تنظیم شده و روز سه شنبه ۲۵ خرداد ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون برای اطلاع از وضعیت علمی و مشاهده کارنامه نتیجه اولیه خود در تاریخ مذکور به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

وی گفت: داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته هستند لازم است از روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه ۹۵ تا چهارشنبه ۲ تیرماه ۹۵ نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: اطلاعیه تکمیلی سازمان سنجش درخصوص اعلام ننتیجه اولیه، انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته و فرم انتخاب رشته، همزمان با نتایج اولیه بر روی سایت سازمان قرار می گیرد.

زهره بال

    • الناز ۱۷:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
      ای کاش اقای توکلی می گفتندچندکدرشته میشه انتخاب کرد.

