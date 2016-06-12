دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون برای اطلاع از وضعیت علمی و مشاهده کارنامه نتیجه اولیه خود در تاریخ مذکور به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

وی گفت: داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته هستند لازم است از روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه ۹۵ تا چهارشنبه ۲ تیرماه ۹۵ نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: اطلاعیه تکمیلی سازمان سنجش درخصوص اعلام ننتیجه اولیه، انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته و فرم انتخاب رشته، همزمان با نتایج اولیه بر روی سایت سازمان قرار می گیرد.