تصویب ۳ رشته جدید در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شورای عالی برنامه ریزی آموزشی كه با حضور محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس این شورا برگزار شد، سه رشته جدید دانشگاهی در مقاطع تحصیلی كارشناسی ارشد و دكتری به تصویب رسید .

در این نشست سه رشته دكتری تخصصی بیهوشی دامپزشكی، كارشناسی ارشد علوم شناختی با گرایش مطالعات نظری هنر و كارشناسی ارشد علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد مالی اسلامی به تصویب رسید.

همچنین لازم به ذکر است: رشته های مصوب در شورای عالی برنامه ریزی آموزشی بر اساس پیشنهاد دانشگاه ها و همچنین برنامه های كلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب می رسند .