  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۲۵

تصویب ۳ رشته جدید در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم

تصویب ۳ رشته جدید در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم

در نشست شورای عالی برنامه ریزی آموزشی سه رشته جدید دانشگاهی در مقاطع تحصیلی كارشناسی ارشد و دكتری به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست شورای عالی برنامه ریزی آموزشی كه با حضور محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس این شورا برگزار شد، سه رشته جدید دانشگاهی در مقاطع تحصیلی كارشناسی ارشد و دكتری به تصویب رسید .

در این نشست سه رشته دكتری تخصصی بیهوشی دامپزشكی، كارشناسی ارشد علوم شناختی با گرایش مطالعات نظری هنر و كارشناسی ارشد علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد مالی اسلامی به تصویب رسید. 

همچنین لازم به ذکر است: رشته های مصوب در شورای عالی برنامه ریزی آموزشی بر اساس پیشنهاد دانشگاه ها و همچنین برنامه های كلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب می رسند .

کد مطلب 3684004
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها