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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۰۵

رییس صنعت، معدن و تجارت ورامین در گفت و گو با مهر:

نانوایان حق استفاده ازنمک غیرمجاز را ندارند/بازرسی ها ادامه میابد

نانوایان حق استفاده ازنمک غیرمجاز را ندارند/بازرسی ها ادامه میابد

ورامین-رییس صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین با اشاره به رصد فعالیت نانوایان در این شهرستان گفت: نانوایان نباید از نمک های غیر مجاز در تولید نان استفاده کنند و در صورت مشاهده برخورد می شود.

حسن میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به رصد فعالیت نانوایی ها در شهرستان ورامین اظهار داشت: تیم های بازرسی همواره بر روند تولید نان در نانوایی های سطح شهر ورامین نظارت می کنند.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین افزود: نان نقش مهمی را در سبد غذایی مردم دارد و به همین خاطر رعایت اصول بهداشتی و تولید نان سالم باید با جدیت مورد توجه قرار بگیرد.

وی با اشاره به این نکته که نانوایان ملزم به رعایت اصول بهداشتی برای تولید نان هستند، ادامه داد: نانوایان نباید از نمک های غیر مجاز در تولید نان استفاده کنند و در صورت مشاهده برخورد می شود.

میرزایی با تأکید بر تشکیل کارگروه آرد و نان شهرستان ورامین برای پیگیری مشکلات این حوزه بیان داشت: کارگروه آرد و نان شهرستان ورامین نیز جلسات هماهنگی را با حضور اعضای این کارگروه برای حل مشکلات و همیاری بیشتر در این حوزه برگزار می کند.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین متذکر شد: روند بازرسی از واحدهای نانوایی شهرستان ورامین از سوی بازرسان ادامه پیدا می کند.

کد مطلب 3684273

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