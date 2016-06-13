به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابطعمومی کمیته امداد استان زنجان، رضا حسنلو اظهار کرد: کمیته امداد استان زنجان، همزمان با ماه مبارک رمضان برنامههای مختلف مشارکتی را اجرا میکند.
وی با اشاره به اینکه اجرای طرح اطعام و افطار نیازمندان، توزیع غذای گرم بین نیازمندان، اکرام ایتام، طرح محسنین، طرح شفا، طرح کوثر و ... از جمله طرحهای اجرایی کمیته امداد طی ماه رمضان است، اضافه کرد: مشارکت مردم استان در این طرحها مطلوب بوده و منجر به بهرهمندی مددجویان این نهاد شد.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با بیان اینکه سال گذشته ۹۳۰۰ خانوار شامل ۲۶ هزار مددجو اطعام شدند، اضافه کرد: همچنین در طرح مفتاحالجنه قریب به ۸۰۰ خانوار مورد تفقد قرار گرفته و از آنها بازدید شد.
حسنلو با بیان اینکه در راستای جذب حامیان برای ایتام و طرح محسنین نیز در مجموع بیش از ۲۵۰۰ حامی جذب شد، تصریح کرد: همچنین در طرح همیان مولا نیز سال گذشته ۸۲۴۰ جیره غذایی بین مددجویان توزیع شد.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با بیان اینکه در قالب طرح همیان مولا، جیره غذایی با کمک خیرین در بین مددجویان توزیع شده است، اضافه کرد: ارزش ریالی این جیرهها بیش از یک میلیارد ریال بود.
وی با اشاره به اینکه در قالب طرح کفارات نیز هماهنگیهای مربوط برای جمعآوری کفارات غیرعمد و عمد صورت گرفته است، تصریح کرد: کفارات مردمی در مراکز نیکوکاری، دفاتر کمیته امداد، خانه انفاق، احسان و نیکوکاری و ... انجام میشود.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان با بیان اینکه قریب به ۲۰ طرح مشارکتی طی ماه رمضان اجرایی میشود، اظهار کرد: طرح حج فقرا، طرح طاها، طرح یاسین، طرح جمعآوری فطریههای مردمی، کمک به آزادسازی زندانیان نیازمند، کمک به مردم فلسطین، طرح رضوان، طرح ماعون و ... از دیگر طرحهای اجرایی کمیته امداد در ماه رمضان است.
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