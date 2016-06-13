۲۴۰ میلیارد ریال تجهیزات تخصصی پزشکی وارد استان بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عزیزنژاد صبح دوشنبه در نشست هم‌اندیشی مدیران هسته‌های گزینش دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: به منظور توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در استان بوشهر گام‌های بسیار مهمی برداشته شده است.

وی با اشاره به ورود بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال تجهیزات تخصصی پزشکی به استان طی دو سال اخیر، خاطرنشان کرد: کلینیک‌های تخصصی در همه شهرستان‌های استان بوشهر راه‌اندازی شده است.

قائم‌مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به انجام بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار ویزیت در استان با ایجاد و توسعه کلینیک‌های تخصصی، بیان کرد: این تعداد ویزیت دو برابر میانگین کشوری است.

وی با اشاره به ارائه خدمات بستری به ۲۶۰ هزار نفر از مردم استان بوشهر از ابتدای طرح تحول نظام سلامت تاکنون، اضافه کرد: تامین داروها و ارائه خدمات مناسب در بیمارستان‌ها در دستور کار است.

عزیزنژاد همچنین از افزوده‌شدن ۵۰ تخت ویژه بیمارستانی در استان خبر داد و افزود: راه‌اندازی دستگاه ام.آر.آی بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان از دیگر دستاوردهای اجرای طرح تحول سلامت در استان بوشهر بوده است.

وی با اشاره به کاهش قیمت داروها با اجرای طرح تحول نظام سلامت، ادامه داد: افزایش کیفیت خدمات درمانی یکی دیگر از مزایای اجرای این طرح بوده است که رضایت‌مندی مردم را در پی داشته است.

قائم‌مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ترویج زایمان طبیعی در استان بوشهر، افزود: عمل زایمان سزارین قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت ۵۵ درصد از زایمان‌ها را تشکیل می‌داد که هم‌اکنون به ۴۵ درصد کاهش‌یافته است.

وی با اشاره به خدمات دهی ۱۰۰ متخصص تمام‌وقت در استان بوشهر، بیان کرد: طرح تحول نظام سلامت بعد از بخش درمان در بخش‌های بهداشت و آموزش نیز شروع‌شده است.

عزیزنژاد در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولیت و وظایف مهم هسته‌های گزینش اشاره کرد و گفت: هسته‌های گزینش هر سازمان یکی از حساس‌ترین بخش‌های آن سازمان است.