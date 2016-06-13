توسعه صادرات نقش مهمی در افزایش تولید واحدهای صنعتی خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی پیش از ظهر دوشنبه در نشست توسعه صادرات محصولات غیر نفتی با اشاره به اینکه توسعه صادرات نقش مهمی در افزایش تولید واحدهای صنعتی و تولیدی استان چهارمحال و بختیاری خواهد داشت، اظهار داشت: فعال شدن واحدهای تولیدی و افزایش تولید موجب افزایش اشتغال این واحدها می شود.

وی بیان کرد: باید تلاش کرد صادرات محصولات واحدهای تولیدی این استان افزایش پیدا کند.

قاسم سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه افزایش کیفیت محصولات تولیدی استان نقش مهمی در افزایش صادرات محصولات دارد، ادامه داد:باید محصولات با استاندارد های بین المللی در سطح استان تولید شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی سرعت توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری را شتاب می دهد، اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی نقش مهمی در جذب سرمایه گذار در استان چهارمحال و بختیاری دارد.

۴ میلیارد ریال برای توسعه زیر ساخت های منطقه ویژه اقتصادی اختصاص پیدا کرد

وی افزود: با فعال شدن این منطقه زمینه سرمایه گذاری و اشتغال در این استان فراهم می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در تلاش هستیم که اعتبارات برای توسعه زیرساخت ها این منطقه ویژه اقتصادی به موقع تخصیص پیدا کند تا روند احداث این منطقه با سرعت بیشتری انجام شود.

قاسم سلیمانی دشتکی تاکید کرد: برای توسعه زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی چهار میلیارد ریال اختصاص پیدا می کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه باید زمینه جذب سرمایه گذاران به سطح استان فراهم شود، تاکید کرد: حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در سطح استان موجب افزایش شتاب توسعه این استان می شود.

وی در ادامه یادآور شد: دستگاه های اجرایی استان چهارمحال و بختیاری برنامه های خود را در حوزه اقتصاد مقاومتی ارائه بدهند.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در مسیر توجه به ظرفیت های استان محقق می شود.