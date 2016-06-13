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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۳۹

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

دلیل نوسانات قیمت مرغ در بازار/ روند صادرات لاک پشتی است

دلیل نوسانات قیمت مرغ در بازار/ روند صادرات لاک پشتی است

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی، دلیل نوسانات قیمت مرغ را در بازار اعلام کرد و گفت: صادرات این کالا چشمگیر نیست و در ماه بیشتر از حدود ۵ هزارتن مرغ، صادرات نداریم.

محمد یوسفی در گفتگو با مهر با بیان اینکه نوسانات قیمت مرغ در بازار از حدود یک هفته مانده به ماه مبارک رمضان آغاز شده و همچنان ادامه دارد، اظهارداشت: طی این مدت قیمت مرغ چندین بار افزایش یافته و مجددا افت کرده است.

وی اضافه کرد: پیش بینی ما این است که نوسانات قیمت این کالا تا اوایل تیرماه ادامه داشته باشد و از روز چهارم یا پنجم آن ماه، نرخ‌ها به ثبات خواهد رسید.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی، مهم‌ترین دلیل این نوسانات را وضعیت قدرت خرید مردم عنوان کرد و گفت: بسته به افزایش یا کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان قیمت مرغ نیز بالا و پایین می‌شود.

یوسفی درباره وضعیت صادرات مرغ اظهارداشت: صادرات انجام می‌شود اما کند است و میزان آن چندان قابل توجه نیست که بتواند بر قیمت‌ها تاثیرگذار باشد، ضمن اینکه ماهیانه بیشتر از ۴ تا ۵ هزارتن مرغ از کشور صادر نمی‌شود.

وی همچنین با اشاره به درخواست وزیر جهاد کشاورزی از دولت مبنی بر اختصاص مشوق صادراتی برای بهبود بازارهای صادراتی این کالا، افزود: هنوز این امر محقق نشده و خبری در این زمینه نیست.

 

کد مطلب 3684817

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