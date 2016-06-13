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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۷:۲۰

جزییات سرقت مسلحانه از بانک ملت در تهران/ سرقت ۳۰ میلیونی

جزییات سرقت مسلحانه از بانک ملت در تهران/ سرقت ۳۰ میلیونی

مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی جزییات سرقت از بانک ملت شعبه هدایت میدان بهارستان تهران را تشریح کرد

 به گزارش خبرنگار مهر ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه صبح امروز دو مرد مسلح با ورود به یکی از شعب بانک ملت در خیابان هدایت و با شلیک ۴ تیر هوایی موفق به سرقت ۳۰ میلیون تومان وجه نقد شده و بلافاصله با استفاده از دو دستگاه موتور سیکلت از محل حادثه متواری شدند.  

با فرار دزدان مسلح، مسئولان بانک با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند و زنگ خطر را به صدا در آوردند. با حضور ماموران گشت کلانتری ۱۰۹ بهارستان در محل حادثه مشخص شد سارقان مسلح بعد از سرقت مقادیر قابل توجهی پول نقد بلافاصله از محل حادثه متواری شده اند. با اعلام این خبر اکیپی از کارآگاهان اداره یکم مبارزه با سرقت های مسلحانه-پلیس آگاهی تهران وارد عمل شده و تحقیقات درباره شناسایی متهمان را در دستور کار خود قرار دادند.

در تحقیقات اولیه کاراگاهان مشخص شد دو مرد مسلح به سلاح گرم در حالی که صورت خود را با استفاده از ماسک و کلاه کاسکت پوشانده بودند به داخل بانک وارد شده و بعد از بستن در ورودی بانک با شلیک ۴ گلوله و ایجاد رعب و وحشت در بین کارمندان بانک و چند نفر مشتری حاضر در محل بانک مبلغ ۳۰ میلیون تومان وجه نقد و ترائل چک روی پیشخوان بانک را به سرقت برده و بلافاصله با استفاده از دو دستگاه موتور سیکلت فاقد پلاک از محل حادثه متواری شدند.

بعد از وقوع سرقت کارمندان بانک با فعال کردن سیستم هشدار ماموران پلیس کلانتری ۱۰۹ بهارستان را در جریان ماجرای سرقت مسلحانه قرار دادند. با اعلام این خبر اکیپی از کارآگاهان اداره یکم مبارزه با سرقت های مسلحانه-پلیس آگاهی تهران وارد عمل شده و تحقیقات درباره شناسایی متهمان را در دستور کار خود قرار دادند.

با حضور کاراگاهان اداره یکم در محل حادثه تحقیقات از شاهدن عینی ماجرا و کارمندان یانک در دستور کار قرار گرفت. بررسی های اولیه دوربین های مداربسته بانک و همچنین اظهارت اولیه شاهدان ماجرا سرنخ های خوبی را در اختیار کاراگاهان قرار  داد. بررسی نشان داد سارقان مسلح با نقشه از پیش طراحی شده اقدام به انجام این سرقت کرده اند در حال حاضر تحقیقات پلیسی برای شناسایی متهمان ادامه دارد.

کد مطلب 3685130

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    نظرات

    • پیشگیری ۱۹:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۸
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      پاسخ
      دقت کنید که یه جوان بدون سابقه و ساده، از اسباب بازی فروشی یه اسلحه اسباب بازی خریده و به قصد سرقت وارد بانک شده، پس حتی اگر دستگیر نمیشد، اگرچه خسارت مالی سرقت از بانک فورا توسط بیمه جبران میشد ولی چیزی که مدیران بانکها اصلا بهش توجه نمیکنند که بر اساس آمار داره به فاجعه تبدیل میشه، افزایش هر روزه ایجاد انگیزه برای آن دسته از افراد جامعه است که به هر دلیل، از جمله بی کاری و فشارهای خانوادگی، با این باور که نه تنها سرقت از بانک به دلیل پرداخت خسارت سرقت از طرف بیمه به کسی ضرر نمیزنه، بلکه با تو

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