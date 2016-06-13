جزییات سرقت مسلحانه از بانک ملت در تهران/ سرقت ۳۰ میلیونی

به گزارش خبرنگار مهر ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه صبح امروز دو مرد مسلح با ورود به یکی از شعب بانک ملت در خیابان هدایت و با شلیک ۴ تیر هوایی موفق به سرقت ۳۰ میلیون تومان وجه نقد شده و بلافاصله با استفاده از دو دستگاه موتور سیکلت از محل حادثه متواری شدند.

با فرار دزدان مسلح، مسئولان بانک با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند و زنگ خطر را به صدا در آوردند. با حضور ماموران گشت کلانتری ۱۰۹ بهارستان در محل حادثه مشخص شد سارقان مسلح بعد از سرقت مقادیر قابل توجهی پول نقد بلافاصله از محل حادثه متواری شده اند. با اعلام این خبر اکیپی از کارآگاهان اداره یکم مبارزه با سرقت های مسلحانه-پلیس آگاهی تهران وارد عمل شده و تحقیقات درباره شناسایی متهمان را در دستور کار خود قرار دادند.

در تحقیقات اولیه کاراگاهان مشخص شد دو مرد مسلح به سلاح گرم در حالی که صورت خود را با استفاده از ماسک و کلاه کاسکت پوشانده بودند به داخل بانک وارد شده و بعد از بستن در ورودی بانک با شلیک ۴ گلوله و ایجاد رعب و وحشت در بین کارمندان بانک و چند نفر مشتری حاضر در محل بانک مبلغ ۳۰ میلیون تومان وجه نقد و ترائل چک روی پیشخوان بانک را به سرقت برده و بلافاصله با استفاده از دو دستگاه موتور سیکلت فاقد پلاک از محل حادثه متواری شدند.

بعد از وقوع سرقت کارمندان بانک با فعال کردن سیستم هشدار ماموران پلیس کلانتری ۱۰۹ بهارستان را در جریان ماجرای سرقت مسلحانه قرار دادند. با اعلام این خبر اکیپی از کارآگاهان اداره یکم مبارزه با سرقت های مسلحانه-پلیس آگاهی تهران وارد عمل شده و تحقیقات درباره شناسایی متهمان را در دستور کار خود قرار دادند.

با حضور کاراگاهان اداره یکم در محل حادثه تحقیقات از شاهدن عینی ماجرا و کارمندان یانک در دستور کار قرار گرفت. بررسی های اولیه دوربین های مداربسته بانک و همچنین اظهارت اولیه شاهدان ماجرا سرنخ های خوبی را در اختیار کاراگاهان قرار داد. بررسی نشان داد سارقان مسلح با نقشه از پیش طراحی شده اقدام به انجام این سرقت کرده اند در حال حاضر تحقیقات پلیسی برای شناسایی متهمان ادامه دارد.