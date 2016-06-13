به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب‌نیا در حاشیه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، از برنامه دولت برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: دولت در سال جاری بنا دارد رشد را در اقتصاد ایران نهادینه کند و از وضعیت کنونی رشد کنونی خارج و به رشد ۵ درصدی برسد، اما یکی از مشکلات اصلی ما در سال جاری که فرآیند رشد را با مشکل تنگنای اعتباری مواجه می کند، بالا بودن نرخ سود است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر افزود: بالا بودن نرخ سود، میزان عرضه اندک تسهیلات بانکی و انحراف در پرداخت تسهیلات از موانع رشد اقتصادی به شمار می آید و به همین دلیل در صدد هستیم تا نرخ مناسبی را برای سود بانکی انتخاب کنیم.

طیب‌نیا تصریح کرد: نرخ مناسب برای سود بانکی، نرخی است که فاصله منطقی با تورم داشته باشد که در حال حاضر تورم نزدیک به ۱۰ درصد پیش‌بینی شده و طی ۲ ماه آتی تک رقمی خواهد شد. بنابراین تلاش ما این است که نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز سه تا چهار واحد با تورم فاصله داشته باشد.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، بانک ها نیز از نرخ سود شاکی هستند؛ چراکه نمی توانند مطالبات خود را وصول کنند.