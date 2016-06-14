تخصیص ۵ میلیارد ریال برای تجهیز ۱۰۰ مسجد در شهر کرمانشاه

حجت‌الاسلام رضا زین‌الدین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب چندین برنامه فرهنگی در صحن علنی شورا اظهار داشت: یکی از بهترین مصوبه‌ها اختصاص ۵ میلیارد ریال برای تجهیز و عمران ۱۰۰ مسجد در شهر کرمانشاه است.

مسئول کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرمانشاه با ادامه توضیحات افزود: با بررسی‌هایی که انجام نمودم متاسفانه سرویس بهداشتی و وضوخانه اکثر مساجد شهر کرمانشاه در شأن مردم نیست و برای رفع این مشکل به هر مسجد ۵۰ میلیون ریال اختصاص می‌یابد.

زین‌الدین با بیان اینکه مساعدت‌های بیشتری برای تجهیز و عمران مساجد شهر کرمانشاه صورت خواهد گرفت، اظهار کرد: به دستور حضرت آیت‌الله علما در ابتدای ماه مبارک رمضان به تمام مساجد شهر کرمانشاه بسته تشویقی اهدا شد.

این مسئول با اشاره به اینکه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سه مقوله دین، فرهنگ و زندگی یاری رسان خواهد بود، بیان کرد: اعضای شورا در کمک به ارتقا برنامه‌ها و اجرای طرح‌های فرهنگی وفاق و همدلی دارند.

وی کمک به مساجد فعال شهر کرمانشاه را از دیگر برنامه‌های کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرمانشاه دانست و افزود: مسجد حاج شهبازخان یکی از مساجد ویژه است که در شب‌های ماه مبارک رمضان برنامه‌های سخنرانی با حضور دکتر مرتضی آقا تهرانی و نیز آیت‌الله ممدوحی عضو برجسته جامعه مدرسین حوزه علمیه در این مسجد برگزار می‌شود.

زین‌الدین بیان کرد: آیت‌الله ممدوحی به عنوان یک وزنه علمی در کشور افتخار ما است و تلاش برای برگزاری برنامه‌های ایشان در ماه مبارک رمضان مورد عنایت کمیسیون فرهنگی شورا واقع شد و بر خود تکلیف دانستیم که به برنامه‌های آیت‌الله ممدوحی رونق بخشیم و از طریق صدا و سیما بازتاب یابد.

وی همچنین به عدم وجود مسجد در شهرک جوادیه کرمانشاه اشاره کرد و افزود: ما برنامه‌ای برای کمک مالی به حسینیه‌ها نداریم اما استثنائاً به دلیل اینکه شهرک جوادیه مسجد ندارد مقرر شد تا مبلغی برای تجهیز و توسعه حسینیه این شهرک که مکانی وقفی است مصوب شود.

اجرای فعالیت‌های عمرانی در کرمانشاه با پیوست فرهنگی انجام می‌شود

‌ مسئول کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرمانشاه اضافه کرد: استارت کارهای فرهنگی در شهر کرمانشاه با حضور شهردار توانمند آقای رضایی که در واقع نخبه شهرسازی هستند شروع شده و فرهنگسراها برنامه‌های خود را آغاز کردند.

زین‌الدین در خصوص اجرای برنامه‌های فرهنگی گفت: بسیاری از پروژه‌های ما بسته فرهنگی ندارد و شهردار کرمانشاه آقای رضایی قول مساعد دادند تا در کنار هر کار عمرانی در شهر بسته فرهنگی نیز پیوست آن قرار گیرد.

وی با اشاره به کمبود تعداد فرهنگسراها در کرمانشاه گفت: ۴ فرهنگسرا در شهر داریم و ۲ فرهنگسرای دیگر که تکمیل نشده، در حالیکه در مناطق ۸ گانه کرمانشاه باید در مجموع ۱۶ فرهنگسراها داشته باشیم و با توجه به اینکه فرهنگسراهای کافی نداریم برنامه‌های فرهنگی در شهر به صورت مسجد محور برگزار می‌شود.

زین‌الدین با تاکید بر اینکه برای کمک به مساجد از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم، افزود: شهر ما نیاز به کار فرهنگی دارد و یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری نیز این است که برنامه‌های فرهنگی در رأس قرار گیرد.

وی از اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به بنیاد مهدویت کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: بنیاد مهدویت تشکیلاتی عظیم با کارهای بزرگ است و در تمام مناسبت‌های مذهبی برنامه‌های بسیار خوبی از سوی این بنیاد برگزار می‌شود و مبلغ مذکور نیز در برابر فعالیت‌های بنیاد مهدویت ناچیز است.