برگزاری جلسه شورای نظارت بر صداوسیما با حضور رییس جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هم اندیشی اعضای شورای نظارت بر سازمان صداوسیما با حضور نمایندگان قوای سه گانه در شورای نظارت و عبدالعلی علی عسگری رییس سازمان صدا و سیما روز گذشته ۲۴ خرداد برگزار و پیرامون وضعیت رسانه ملی و اهداف و برنامه های پیش روی سازمان بحث و گفتگو شد.

رییس رسانه ملی درباره اقداماتی که تاکنون در راستای ایجاد آرامش و انگیزه در بین کارکنان صورت پذیرفته و همچنین برنامه های پیش رو برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری و عملیاتی کردن دستورات، توصیه ها و راهبردهای ابلاغی که به تدریج تدوین و اجرا خواهد شد گزارشی ارایه کرد.

علی عسگری در گزارش خود رسانه ملی را همکار و حامی سه قوه برشمرد و توفیق سه قوه را توفیق رسانه ملی دانست.

اعضای شورای نظارت سازمان صدا و سیما را یک دستگاه عظیم رسانه ای پیچیده هنری خواندند که وظیفه آن ترویج هنر انقلابی و نشان دادن سبک زندگی اسلامی- ایرانی است که رفتار آن می بایست امید بخش و وحدت آفرین باشد و کارآمدی نظام و دستگاه های اجرایی کشور را تصویر بکشد.

اعضای شورا در این نشست اعلام کردند که شورا علاقمند است در مسیری که رهبر انقلاب ترسیم کرده اند به سازمان صدا و سیما کمک خواهند کرد.

در این جلسه مقرر شد در بازه های زمانی مختلف جلسات مشترک استمرار یابد.