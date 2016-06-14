اختصاص زکات فطره به دانشجویان نیازمند فنی حرفه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه فنی و حرفه ای اعلام کرد: از سال ۹۳ پس از استعلام از دفتر مقام معظم رهبری با مشارکت تعدادی از مراکز طرح جمع آوری زکات فطره و تخصیص آن به دانشجویان نیازمند همان مرکز انجام شده است.

نظر به اهمیت موضوع و اشاعه و تعمیم این عمل شایسته انتظار می رود؛ روسای دانشکده ها با درایت و تدبیر نسبت به جذب مشارکت حداکثری خانواده بزرگ فنی و حرفه ای در این امر اهتمام ورزند .

به منظور همفکری و تبادل تجربیات مراکز دانشگاهی فنی حرفه ای باید گزارش کامل فعالیت اجرایی خود را از طریق «سامانه همای رحمت» حداکثر تا مورخ ۶ مرداد ۹۵ ثبت کنند.