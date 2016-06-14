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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۴۸

اختصاص زکات فطره به دانشجویان نیازمند فنی حرفه ای

اختصاص زکات فطره به دانشجویان نیازمند فنی حرفه ای

براساس طرح زکات فطره و کفاره رمضان ۹۵، زکات فطریه و کفاره دانشگاهیان فنی و حرفه ای و خانواده های آنان به دانشجویان بی بضاعت اختصاص می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه فنی و حرفه ای اعلام کرد: از سال ۹۳ پس از استعلام از دفتر مقام معظم رهبری با مشارکت تعدادی از مراکز طرح جمع آوری زکات فطره و تخصیص آن به  دانشجویان نیازمند همان مرکز انجام شده است.

نظر به اهمیت موضوع و اشاعه و تعمیم این عمل شایسته انتظار می رود؛ روسای دانشکده ها با درایت و تدبیر نسبت به جذب مشارکت حداکثری خانواده بزرگ فنی و حرفه ای در این امر اهتمام  ورزند .

به منظور همفکری و تبادل تجربیات مراکز دانشگاهی فنی حرفه ای باید گزارش کامل فعالیت اجرایی خود را از طریق «سامانه همای رحمت» حداکثر تا مورخ  ۶ مرداد ۹۵ ثبت کنند.

کد مطلب 3686010
زهرا سیفی

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