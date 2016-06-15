اعزام نیروهای ارتش پاکستان به مرز «تورخم» به دنبال تشدید تنشها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، به دنبال تشدید تنش ها در مرز تورخم بین افغانستان و پاکستان و هم چنین کشته شدن یکی از نظامیان ارشد پاکستان طی تبادل آتش بین نیروهای امنیتی دو کشور، دولت اسلام آباد عزم کرده تا نیروهای ارتش کشورش را به این مرز اعزام کند.

این خبر را یکی از مقامات امنیتی پاکستان به شرط فاش نشدن نامش به رسانه ها اعلام کرد و گفت که ارتش پاکستان شب گذشته سلاح های سنگین و تعدادی از نیروهای خود را به این مرز منتقل کرده است.

افزون بر این روز گذشته نیز یکی از فرماندهان ارشد افغانستان تایید کرد که کابل در حال انتقال نیروی بیشتری به مرز تورخم است.

لازم به ذکر است که طی چند روز گذشته درگیری های شدیدی بین نیروهای امنیتی افغانستان و پاکستان درمرز تورخم به وقوع پیوست و دوطرف اقدام به تبادل آتش در این مرز کردند که در نتیجه آن «علی جواد چنگیزی» یکی از مقامات ارشد نظامی پاکستان کشته و تعدادی از نیروهای امنیتی دو طرف نیز زخمی شدند.

مرز تورخم بیش از یک ماه پیش به دلیل تشدیل مسائل امنیتی و تشدید اختلاف ها میان پاکستان و افغانستان، از سوی پاکستان بسته شده بود، اما چند روز پس از مسدود شدن و در نتیجه ملاقات «عمر زاخیلوال» سفیر افغانستان در پاکستان با «راحیل شریف» فرمانده ارتش این کشور بازگشایی شد.

این مرز یکی از اصلی ترین گذرگاه های مرزی میان پاکستان و افغانستان است که نقش مهمی در تجارت و البته رفت و آمدها و تجارت غیرقانونی میان دو کشور دارد.