ماده MTBE از بنزین مصرفی حذف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس شجاع‌الساداتی افزود: درحال حاضرماده MTBE را برای بالا بردن اکتان و میزان احتراق پذیری به بنزین های مصرفی اضافه می کنند که این ماده جایگزین ماده خطرناک سرب شده است.

وی بیان کرد: از سال ۷۹ سرب خطرناک قبلی از بنزین های مصرفی حذف شد و ماده MTBE جایگزین آن شد؛ اما پس از بررسی های مختلفی که صورت گرفت مشخص شد این ماده نیز خطرات زیادی دارد و به دلیل قابلیت بالای انحلال با آب، آلودگی ایجاد کرده و آب های زیرزمینی را آلوده می کند.

به گفته شجاع‌الساداتی افزودن ماده MTBE به دلیل خطراتی که دارد درکشورهای اروپایی و امریکایی به صورت کامل حذف شده و درحال حاضرتنها درکشورهای آسیایی و خاورمیانه مورد استفاده قرار می گیرد.

وی بیان کرد: البته حذف ناگهانی این ماده از بنزین مصرفی امکان‌پذیر نیست و باید طی یک برنامه ۵ تا ۱۰ ساله این اتفاق بیفتد و دولت باید برای حذف آن برنامه ریزی کند.

دبیرکارگروه نفت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی با بیان اینکه بهترین جایگزین برای ماده MTBE، زیست اتانول است، گفت: در دنیا مرسوم شده که به جای بنزین مخلوط با این ماده از زیست اتانول استفاده شود که هیچ گونه خطرات زیست محیطی نیز ندارد.

وی گفت: زیست اتانول درکنار اینکه مخاطرات زیست محیطی ندارد قابل تجدیدپذیری هم هست و مانند سوخت های فسیلی تمام نمی شود زیرا منشا آن گیاهی است.

شجاع‌الساداتی توسعه تکنولوژی تخمیری را از دیگر مزیت های زیست اتانول عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه صنعت تخمیری برای کشور حیاتی است و زیست اتانول نیزمی تواند ما را در این حوزه به دانش فنی برساند، امیدوار هستیم که هر چه زودتر به استفاده از این سوخت زیستی برسیم.

وی اظهارکرد: زیست اتانول درحوزه تولید دارو و تولید کنجاله سویا که برای خوراک طیور و آبزیان مورد استفاده قرار می گیرد نیز کاربرد داشته باشد.

دبیرکارگروه نفت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی یادآور شد: بحث جایگزینی زیست اتانول به جای بنزین های مصرفی فعلی را به هیات دولت ارائه کرده ایم و امیدواریم که پس از بررسی های تخصصی و کارشناسانه در هیات دولت، به تصویب برسد.