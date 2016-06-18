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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۳۹

دبیر هیئت والیبال قم در گفتگو با مهر:

اقبال عمومی در قم نسبت به رشته والیبال افزایش یافته است

اقبال عمومی در قم نسبت به رشته والیبال افزایش یافته است

قم - دبیر هیئت والیبال استان قم با بیان این که تعداد زیادی بازیکن والیبال ما در اردوهای استعدادیابی تیم‌های ملی حضور دارند، گفت: اقبال عمومی در قم نسبت به والیبال افزایش یافته است.

سید علیرضا منافی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: والیبال قم در حال حاضر روی خط بازیکن سازی حرکت می‌کند و تمام فکر و ذکر ما بر این است که بتوانیم بازیکنان خوبی را در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان برای آینده والیبال قم پرورش دهیم.

وی افزود: برای کسب موفقیت نیاز به نیروی جوان و آموزش دیده داریم و این فرآیند امروز در بدنه والیبال قم در حال انجام است به طوری که در حال حاضر ۳ باشگاه والیبال شامل کریمه، سیمیا نوین و فدک با جدیت در حال کار و تمرین در رده‌های سنی مختلف هستند.

دبیر هیئت والیبال قم گفت: این باشگاه‌ها، فعال‌ترین فعالیت‌های والیبال قم در بخش مردان را در قم تشکیل می‌دهند و علاوه بر این ۳ باشگاه، چند تیم دیگر نیز برنامه‌هایی به صورت مقطعی دارند و گاهی در مسابقات لیگ استانی و دستجات آزاد ما تعداد تیم‌های قابل توجهی حضور دارند اما تمرکز والیبال قم در حال حاضر بر روی آموزش اصولی قرار گرفته لست.

منافی بیان داشت: گاهی در سالن شهید حیدریان از ساعت ۵ عصر تا ۱۱ شب برنامه آموزشی داشتیم و در حال حاضر اقبال عمومی به والیبال افزایش پیدا کرده و در بسیاری از سالن‌ها، علاقمندان به والیبال مشغول کار هستند.

وی عنوان کرد: گرایش مردم به والیبال در قم، فزونی یافته و این خبر خوبی برای تمام جامعه ورزش قم است اما برنامه ما این است که علاوه بر توسعه همگانی والیبال، در بخش قهرمانی اقدام قابل ملاحظه‌ای انجام دهیم و بتوانیم چند بازیکن جوان را به سطح اول والیبال ایران معرفی کنیم.

دبیر هیئت والیبال استان قم تصریح کرد: در همین راستا، در حال حاضر تعداد زیادی بازیکن والیبال از قم در اردوهای استعدادیابی تیم‌های ملی پایه حضور دارند و این نشانگر اقدامات مثبتی است که در زمینه بازیکن سازی صورت گرفته اما این کافی نیست و به دنبال این هستیم که امسال تیمی از قم در لیگ دسته اول والیبال مردان کشور حضور پیدا کند.

کد مطلب 3688339

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