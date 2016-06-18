به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شركت نفت و گاز پارس، به گفته مجری طرح توسعه فاز ١٩ پارس جنوبی، این محموله ارزشمندترین محصول تولیدی پالایشگاه این فاز است كه از طریق میترینگ مشترك این فاز و گوی شناور فاز ١٢ صادر می شود.

بر اساس این گزارش، این اولین محموله میعانات گازی فاز ١٩ از آغاز برداشت گاز از بخش دریایی این فاز است كه پیش بینی می شود با افزایش میزان تولید گاز از بخش دریا، طی ماه های آینده ، بر میزان تولید این محصول افزوده شود.

به گفته مسئولان این طرح، تلاش تیم كارفرما و پیمانكاران در راستای افزایش منابع گازی این حوزه مخزنی است تا از این طریق از یك سو میزان شیرین سازی گاز در این فاز افزایش یافته و از سوی دیگر دستیابی به ظرفیت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا محقق شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، میعانات گازی از محصولات تولیدی با ارزش تجاری بالا و از مشتقات منابع گاز است كه پس از ورود گاز به پالایشگاه خشكی از طریق واحدهای مربوط به جداسازی و تثبیت در مخازن محل نگهداری كاندنسیت ذخیره و از طریق پایانه های بارگیری(spm) صادر می شود.