به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه پارس، نخستین محموله صادراتی فرآورده های نفتی به مقصد کشورهای حاشیه خلیج فارس صبح شنبه از اسکله فراسکو در عسلویه بارگیری شد.

بندر فراسکو به عنوان یکی از مهمترین بنادر صادرات محصولات فرآورده های نفتی کشور در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار با ظرفیت بارگیری ۱۱ میلیون تن در سال با پسکرانه‌ای مناسب، حوضچه آرامش و موقعیت ویژه منطقه‌ای در پایتخت انرژی کشور به عنوان سومین قطب در حوزه بندری و صادرات محصولات و فرآورده های نفتی عملیاتی شده است.

هم اکنون ٢ پست اسکله از این بندر ساخته شده است که یکی از آنها در عمق ١٠ متری و طول ٢١٤ متر اواخر سال ٩٢ وارد مدار بهره برداری شد و پست اسکله دوم که اکنون بزرگترین اسکله فرآورده های نفتی بنادر ایران است، ١٥ متر عمق و ٣٢٤ متر طول دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مدیرعامل فراسکو، این ترمینال بندری امکان تبدیل شدن به بزرگترین بندر تخصصی فرآورده‌های نفتی ایران را دارد. در زمین ۵۰ هکتاری این بندر امکان احداث حدود ۶ میلیون بشکه مخازن(حدود یک میلیون تن) با هفت پست اسکله، برای ایجاد ظرفیت بار دریایی سالانه ۱۰ میلیون پیش‌بینی شده است.