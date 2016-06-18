به گزارش خبرگزاری مهر سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: بر اساس مصوبه اسفندماه سال ۹۰ هیات دولت با عنوان «برنامه کاهش آلودگی هوا در ۸ کلانشهر بزرگ کشور» شرکت‌های تولیدکننده خودروهای پایه گازسوز و دوگانه‌سوز مکلف بودند از ابتدای سال ۹۵ استاندارد آلایندگی یورو ۴ را در تولید محصولات خود رعایت کنند.

وی با اشاره به این که در این خصوص چندین بار به شرکت‌های تولیدکننده هشدارهای لازم داده شده بود، افزود: بر اساس آزمون‌های به عمل آمده ۱۵ مدل از خودروهای پایه گازسوز و دوگانه‌سوز تولیدی در کشور از شرکت‌های ایران‌خودرو، بهمن موتور، پارس خودرو، سایپا و زامیاد نتوانستند این استاندارد را رعایت کنند و بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست دستور توقف شماره‌گذاری این خودروها را به پلیس راهور ناجا صادر کرد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط

زیست در خصوص خودروهایی که شماره‌گذاری آنها متوقف شده است به سایت خبری محیط زیست ایران گفت: از شرکت ایران خودرو سمند CNG (با موتور XU۷)، سمند سورن CNG (با موتور XU۷)، پژو ۲۰۶ اس دی CNG (با موتور XU۵)، پژو ۴۰۵ CNG (با موتور XU۷)، پژو پارس CNG (با موتور XU۷)، تندر ۹۰ CNG و وانت پیکان CNG (با موتور OHV)، از شرکت بهمن موتور وانت مزدا تک کابین CNG و وانت مزدا دو کابین CNG بخشی از این خودروها بوده‌اند.

وی افزود: همچنین از گروه پارس خودرو نیسان پیکاپ دوکابین CNG و تندر ۹۰ CNG، از گروه سایپا سایپا ۱۳۲ CNG و سایپا ۱۳۱ CNG و از گروه زامیاد وانت نیسان (Z۲۴) CNG سایر خودروهایی بودند که شماره‌گذاری آنها متوقف شده است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این که رعایت استانداردهای زیست‌محیطی مصوب دولت برای خودروسازان الزامی است گفت: سازمان حفاظت محیط زیست به طور جدی استانداردهای مصوب را پیگیری می‌کند و خودروسازان مکلفند طوری برنامه‌ریزی کنند که در مهلت تعیین شده محصولات تولیدی خود را به استانداردهای مصوب برسانند.