شفافیت درآمد و عدالت مالیاتی با جدیت از سوی دولت دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید کامل تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی کشور پیش از ظهر سه شنبه در جریان حضور معاون اول رییس جمهور در جمع صاحبان صنایع و فعالان تولیدی شهرستان پاکدشت با اشاره به عزم دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی اظهار داشت: اقدامات خوبی از سوی دولت برای حمایت از تولید انجام شده است.

وی با اشاره به قانون معافیت مالیاتی برای فعالان تولیدی که اقدام به راه اندازی واحدهای تولیدی می کنند، افزود: بر اساس قانون، افرادی که در سال ۹۵ اقدام به راه اندازی واحدهای تولیدی و معدنی می کنند تا پنج سال از قانون معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود.

تقوی نژاد ادامه داد: همچنین بر اساس تصمیم اتخاذ شده، افرادی که در شهرک های صنعتی اقدام به راه اندازی واحدهای تولیدی و معدنی کنند، معافیت مالیاتی آنان تا هفت سال افزایش پیدا می کند.

وی توجه ویژه دولت به مناطق محروم را نیز یادآور شد و بیان داشت: بر همین اساس اگر واحدهای تولیدی در مناطق محروم راه اندازی شود، معافیت مالیاتی به ۱۰ سال و اگر در شهرک صنعتی مناطق محروم استقرار یابد، این معافیت به ۱۳ سال افزایش پیدا می کند.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور متذکر شد: این معافیت های مالیاتی از سوی دولت یازدهم و با هدف کمک به تولید کشور وضع شده است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: دولت در عرصه مالیات به مردم اعتماد کرده و به دنبال کاهش هزینه های مردم در این عرصه بوده و تلاش دارد با شناسایی افرادی که به فرار مالیاتی دست می زنند، عدالت را پیاده سازد.

وی گفت: شفافیت درآمد و عدالت مالیاتی از جمله رویکردهایی است که با جدیت از سوی دولت دنبال می شود و دولت به دنبال آن است که کسانی که به طور مستمر اقدام به پرداخت مالیات می کنند، با مشکل مواجه نشوند.