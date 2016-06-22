به گزارش خبرنگار مهر، برای تابستان سال‌جاری شبکه برق کشور با کسری حدود سه هزار مگاواتی دست و پنجه نرم می‌کند، با این وجود گرمای نه چندان شدید در تهران و چند شهر پرجمعیت کشور فعلا اجرای پروژه خاموشی‌های تابستانی را به تعویق انداخته است.

بر این اساس در نخستین روز تابستان سال جاری، پیک مصرف برق ایران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نه تنها افزایش نیافته بلکه با کاهشی بیش از ۴۰۰ مگاواتی همراه شده است.

براساس گزارش مدیریت شبکه برق ایران، روز گذشته سه شنبه اول تیرماه پیک مصرف برق در ساعت ۱۴:۰۴ بعداز ظهر به ۴۵ هزار و ۹۳۴ مگاوات افزایش یافته، ضمن آنکه در ساعت ۲۱:۰۶ شب هم پیک مصرف به حدود ۴۵ هزار و ۴۴۲ مگاوات رسیده است.

این درحالی است که در نخستین روز تابستان سال گذشته پیک مصرف برق ایران حدود ۴۶ هزار و ۳۸۹ مگاوات به ثبت رسیده بود و عملا میزان مصرف برق در سال‌جاری در مقایسه با سال گذشته کاهشی حدود ۴۰۰ مگاواتی را تجربه می کند.

با وجود افزایش چند هزار مگاواتی پیک مصرف برق ایران در طول هفته جاری در مقایسه با روزهای نخست خرداد ماه اما ذخیره برق نیروگاه‌های کشور کماکان در شرایط ایمنی قرار دارد به طوری‌که در ساعات پیک مصرف برق روز گذشته ذخیره برق نیروگاه‌ها بین دو هزار و ۷۸۷ مگاوات تا یکهزار و ۶۲۷ مگاوات گزارش شده است.

از سوی دیگر روز گذشته حجم کل مبادلات برق ایران حدود یکهزار و ۷۴۶ مگاوات بوده که از این میزان سهم واردات ۴۹۰ مگاوات و صادرات برق کشور از سهمی یکهزار و ۲۵۶ مگاواتی برخوردار بوده تا عملا تراز تجارت برق ایران هم در نخستین روز تابستان مثبت باشد.

در این بین متوسط مصرف برق صنایع کشور با نوسان قابل توجه‌ای همراه نبوده و روز گذشته صنایع و کارخانه‌ها حدود سه هزار و ۸۳۴ مگاوات برق و انرژی مصرف کرده‌اند. درباره مصرف برق صنایع نکته قابل توجه آن است که مصرف برق صنایع در نخستین روز تابستان در مقایسه با اواسط خرداد ماه کاهشی حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ مگاواتی را تجربه می‌کند.

در این بین با پیش بینی جهش بیشتر پیک مصرف برق کشور و حتی احتمال عبور مصرف از مرز ۵۰ هزار مگاوات برخی از مسئولان وزارت نیرو و صنعت برق شرط عبور بدون خاموشی از تابستان سال‌جاری را تنها مدیریت و صرفه‌جویی توسط مشترکان اعلام می‌کنند.

به گزارش مهر، حمید چیت چیان وزیر نیرو اواسط سال جاری خط قرمز پیک مصرف برق تابستانی را تعیین کرده و یادآور شده بوده: پیک مصرف برق در تابستان در مرز ۵۴ هزار مگاوات پیش‌بینی شده و در صورتی‌ که مصرف برق از این مرز عبور کند خاموشی خواهیم داشت.

مصرف برق برای تابستان امسال حدود ۵۴ هزار مگاوات تعیین شده که تابستان سال گذشته با مصرف حدود ۵۰ هزار و ۱۷۷ مگاوات، رکورد جدیدی در پیک مصرف این حامل انرژی پاک به ثبت رسیده بود.

کارشناسان معتقدند در روزهای گرم سال و در دماهای بالا به ازای هر یک درجه افزایش دما بیش از ۴۰۰ مگاوات مصرف برق شبکه افزایش می‌یابد.