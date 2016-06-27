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۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵

مدیرعامل توانیر خبر داد:

تغییرات جدید ساختاری در صنعت برق/ افزایش تولید برق پراکنده ایران

تغییرات جدید ساختاری در صنعت برق/ افزایش تولید برق پراکنده ایران

مدیرعامل توانیر با تشریح تغییرات جدید ساختاری در صنعت برق از افزایش تولید برق پراکنده ایران خبر داد و گفت: امسال پرونده برق‌رسانی به روستاهای بالای ۵ خانوار بسته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش كردي با اشاره به مدیریت منابع مالی در صنایع برق و انرژی کشور، گفت: بخش نقدینگی در صنعت برق نیاز به مدیریت ویژه دارد و باید با استفاده از منابع موجود پایداری شبکه تولید، انتقال و توزیع برق را حفظ کرد.

مدیرعامل توانیر با اشاره به ايجاد معاونت انتقال در چارت جديد توانير، در تشریح دلایل ایجاد یک معاونت جدید در توانیر، تصریح کرد: هم اکنون در شبكه انتقال برق با مسائل متعددي روبرو بوده كه اگر براي آنها تدبيري انديشيده نشود با مشکلات متعددی روبرو خواهیم شد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در شرایط فعلی جريان اتصال كوتاه شبكه، پرباري ترانس‌ها، مسائل هارمونيكي از مهمترین تهدیدهای شبکه برق کشور به شمار می روند، اظهار داشت: هدف از شکل گیری معاونت جدید در توانیر سر و سامان بخشیدن به این چالش ها در حوزه شبکه انتقال برق کشور است.

وی افزود: علاوه بر این در چارت جديد مباحثی همچون توليد پراكنده، تجارت خارجي، برق روستايي، دفتر بررسي‌هاي مالي و بازرگاني و امور مرتبط با بازرسي و ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات از جايگاه مشخص‌تر و باثبات تري برخوردار شده است.

کردی همچنین در خصوص وضعيت توسعه مولدهاي توليد پراكنده برق در كشور هم توضیح داد: در طول چند سال گذشته تاکنون در مجموع ۷۰۰ مگاوات ظرفيت جدید در حوزه تولید پراکنده برق ايجاد شد كه پیش بینی می‌شود امسال ظرفیت تولید برق پراکنده ایران به ۹۰۰ مگاوات افزایش یابد.

مدیرعامل توانیر، برق رساني به روستاها را جزو اقدامات اصلي در حوزه اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و یادآور شد: بر این اساس امسال با برق رساني به ۴۹۰ روستاي باقي‌مانده، پرونده برق رساني به روستاهاي بالاي پنج خانوار در كشور بسته مي‌شود.

کد مطلب 3696321

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