در اختیار داشتن قرآن صوتی با اپلیکیشن

به گزارش خبرنگار مهر، با پیدایش تکنولوژی‌های جدید در دنیای اینترنت، کاربران می‌توانند به مطالب متنوع و مفیدی در کمترین زمان دسترسی داشته باشند. این مطالب می‌تواند در زمینه‌های مختلفی از جمله آموزش، فرهنگ، مذهب، اطلاع‌رسانی باشد که به صورت مستقیم از طریق اپلیکیشن قابل استفاده است.

اپلیکیشن «وصل» نیز سامانه همراهی است که به صورت اختصاصی به ارائه سرویس‌های مختلف مذهبی می‌پردازد و سعی دارد تا سرویس‌های مختلف مذهبی مورد درخواست کاربران را روی موبایل ارائه دهد.

این اپلیکیشن قرآنی ۱۵.۱ مگابایت حجم دارد و شامل بخشهایی همچون قرآن با صوت قاریان برجسته (با قابلیت دانلود صوت‌های قاریان)، ترجمه گویا (با قابلیت دانلود صوت‌های ترجمه)، ترجمه فارسی (با قابلیت دانلود ترجمه‌های مختلف) ، تفسیر (با قابلیت دانلود تفسیرهای مختلف) و ترجمه خارجی به زبان‌های مختلف دنیا (از طریق دانلود درون برنامه) است.

تقویم شخصی مذهبی، تقویم فارسی، اوقات شرعی، سجده شمار، ذکر شمار، ختم قرآن، کتابخانه مذهبی، قبله نما، پخش زنده اماکن مذهبی، استخاره و اذان‌گو از دیگر امکاناتی است که در این اپلیکیشن دیده شده است.

نمایش قرآن با قابلیت بزرگنمایی لحظه‌ای (بزرگنمایی دو انگشتی)، سجده شمار با قابلیت تشخیص خودکار رکعات نماز، اوقات شرعی (با قابلیت انتخاب کلیه اماکن جهان و پخش اذان بصورت خودكار)، امکان دانلود مستقیم صوت‌های قرآن، ترجمه ، تفسیر و ترجمه گویا، امکان جستجوی پیشرفته‌ برحسب نام سوره ، جزء ،صفحه و ارائه سه تقویم شمسی، قمری و میلادی (بدون محدودیت زمانی) از دیگر ویژگی های این اپلیکیشن است.

این اپلیکیشن برای کاربران اندروید از https://cafebazaar.ir/app/ir.vasl.vasltime/?l=fa قابل دانلود است.