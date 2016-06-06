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۱۷ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۲

پیشنهاد نرم افزاری برای ماه رمضان؛

اپلیکیشن «ربنا» با امکان نمایش اوقات شرعی

اپلیکیشن «ربنا» با امکان نمایش اوقات شرعی

اپلیکیشن «ربنا» از جمله برنامه های کاربردی محسوب می شود که امکان داشتن تمامی اطلاعات در مورد ماه مبارک رمضان و ادعیه و احکام مرتبط با این ماه را به صورت جامع برای کاربر فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این اپلیکیشن از جمله جامع ترین نرم افزارهای مذهبی محسوب می شود که امکاناتی مانند نمایش اوقات‌شرعی تمامی شهرستان‌های کشور، پخش اذان (صبح، ظهر، مغرب)، قبله‌نمای دقیق و ذکر شمار را برای کاربر فراهم کرده است.

با استفاده از اپلیکیشن «ربنا»، ادعیه روزهای ماه مبارک رمضان (همراه با متن عربی و فارسی و قرائت صوتی عربی و فارسی)، اعمال و فضیلت شب‌های قدر، دعای افتتاح و جوشن کبیر، آهنگ‌های پیشواز مربوط به این ماه و سایر ادعیه ماه مبارک رمضان (ربنا، دعای بعد و قبل از نماز، دعای سحر، افطار نور، توسل و...) در دسترس کاربر قرار دارد.

این اپلیکیشن شامل قرائت صوتی تمام دعاها با متن فارسی و عربی، احکام روزه و ماه رمضان (شامل بیش از بیست سرفصل)، پیامک‌های مناسبتی، تصاویر مذهبی و رینگتون‌های مناسبتی است.

اپلیکیشن جامع مذهبی ربنا با ۲.۵ مگابایت حجم، روی گوشی های دارای سیستم عامل اندروید سازگار است و به صورت رایگان از طریق https://myket.ir/app/com.lianit.rabbana/%D۸%B۱%D۸%A۸%D۹%۸۶%D۸%A۷%۲۰%۲۸%D۹%۸۸%DB%۸C%DA%۹۸%D۹%۸۷%۲۰%D۸%B۱%D۹%۸۵%D۸%B۶%D۸%A۷%D۹%۸۶%۲۹?lang=fa دانلود می شود.

کد مطلب 3677759

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