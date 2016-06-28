به گزارش خبرنگار مهر، محمد طاهری پیش از ظهر سه شنبه در نشستی با اصحاب رسانه در محل اداره کل آب و فاضلاب شهری استان سمنان ضمن بیان اینکه تعداد ۱۲۰حلقه چاه آب شرب استان در مدار بهره برداری است، افزود: میزان ۱۲درصد آب شرب شهری نیز از منابعی چون چشمه، قنات و منابع آب سطحی و رودخانه ها تامین و بعد از تصفیه وارد شبکه توزیع می شوند.

وی با بیان اینکه ۳۰درصد شبکه توزیع آب شرب استان سمنان فرسوده است و برای بهسازی آن نیازمند ۷۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم، اظهار داشت: ۲۳درصد هدر رفت آب داریم که این رقم نسبت به متوسط کشوری پایین تر است اما می توانیم با اصلاح شبکه ها و نوسازی انشعابات قدیمی این میزان هدر روی را نیز کمتر کنیم.

۴۱ درصد از مشترکان آب استان سمنان پر مصرفند

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان با اشاره به نامگذاری سالجاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان، گفت: تمام وزارتخانه ها به تدوین و ارئه برنامه های خود در این خصوص موظف شدند که وزارت نیرو ۱۷ پروژه را در سطح کلان ملی ارائه کرد و از این شمار پروژه، سه پروژه به شرکت آب و فاضلاب شهری مربوط می شود.

طاهری با تاکید به برنامه ریزی این شرکت برای کاهش مصرف مشترکان پرمصرف، بیان داشت: در سال گذشته ۴۱ درصد از مشترکان استان سمنان که شامل ۴۷ هزار مشترک می شود مصرفی بالاتر از ۲۰ متر مکعب داشته اند که در برنامه ای ۵ ساله این عدد باید به کمتر از ۲۰ هزار مشترک برسد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته شهرهای سمنان، شاهرود و شهمیرزاد از لحاظ منابع آب در وضعیت بحرانی قرار داشتند، افزود: در سال جدید شهر شهمیرزاد از وضعیت بحرانی خارج شده اما دو شهر سمنان و شاهرود همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارند.

کمبود ۱۵۰ ليتر در ثانيه آب در سمنان و شاهرود

مديرعامل شرکت آب و فاضلاب شهري استان سمنان با اشاره به این مطلب که ما در شهر سمنان حدود ۹۰۰ ليتر در ثانيه آب نياز داريم که در حال حاضر با کمبود ۱۵۰ ليتري روبرو هستيم و تنها ۷۵۰ ليتر آب در دسترس داريم که اين کمبود را با ذخيره سازي و کاهش فشار آب جبران مي‌کنيم تا با مشکل مواجه نشویم.

طاهری همچنین با بیان اینکه اين وضعيت در شهرستان شاهرود هم به همين منوال است، اظهار داشت: به طوري که در شاهرود نيازمند ۷۵۰ ليتر آب در ثانيه هستيم که در آنجا هم با کمبود ۱۵۰ ليتر در ثانيه روبرو هستيم.

وی از پنج هزار و ۳۰۰ کيلومتر شبکه اصلي آب در استان سمنان خبر داد و افزود: اگر سالي ۳.۳ درصد اصلاح شبکه صورت پذيرد طي مدت ۳۰ سال مي‌توانيم شبکه را اصلاح و بازسازي کنيم.

ضرورت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی برای استفاده بهینه از آب

مديرعامل شرکت آب و فاضلاب شهري استان سمنان با تاکید بر اینکه در این شرکت اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی برنامه ریزی شده است، افزود: کف شکنی، جابه جایی، اصلاح تجهیزات، اسید شویی جداره چاه ها، لایروبی چشمه ها و قنوات، اصلاح شبکه ها و انشعابات برای کاهش هدر روی آب در شبکه ها از جمله این اقدامات است.

طاهری، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به مشترکان برای استفاده بهینه و مناسب از آب را امری مهم بر شمرد و گفت: جدا سازی آب برای استفاده فضای سبز از شرب شهری، اخطار به مشترکان پر مصرف و تقاضای تعدیل مصارف به خصوص در پیک مصرف، پخش تیزرهای تبلیغاتی، اطلاع رسانی از سوی ائمه جماعات در مساجد، انتشار بروشور و بولتن خبری و اطلاع رسانی توسط رسانه ها از جمله اقدامات کوتاه مدت است.