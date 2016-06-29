علی حسینی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت قاچاق پیاز زعفران از کشور با بیان اینکه ما مرتب از مسئولان می‌خواهیم که با این مساله جدی‌تر برخورد کنند، اظهارداشت: با این وجود، ما مطمئن نیستیم که این کار کاملا متوقف شده باشد.

وی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت زعفران در کشور افغانستان مرتب در حال افزایش است، گفت: اگر پیاز مورد نیاز افغان‌ها از اینجا تامین نمی‌شود، پس از کجا می‌آورند؟

عضو شورای ملی زعفران کشور با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی باید با حساسیت بیشتری به این مساله توجه کند، افزود: نمی‌دانم چرا مسئولان نسبت به این موضوع بی‌تفاوت هستند؟ آنان باید از این ذخایر ژنتیکی با ارزش حفاظت کنند.

حسینی با اشاره به اینکه مسئولان مربوطه باید از گمرکات و مرزبان‌ها بخواهند این موضوع را به دقت کنترل و از رخ دادن چنین اتفاقی جلوگیری کنند، ادامه داد: بیشتر در مرزهای شرقی کشور امکان وقوع چنین حادثه‌ای وجود دارد.

وی با بیان اینکه ما با مازاد پیاز زعفران در کشور مواجه هستیم، گفت: باید وزارت جهادکشاورزی تولید را به درستی مدیریت و مازاد محصول را کنترل کند تا از کشور خارج نشود.

حسینی درباره آخرین وضعیت بازار طلای سرخ کشور اضافه کرد: بازار فعلا از ثبات نسبی برخوردار است.

وی، قیمت هرکیلوگرم زعفران را بسته به نوع و کیفیت آن از ۵ میلیون و ۵۰۰ تا ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد و ادامه داد: این قیمت برای زعفران منطقی نیست و نرخ این محصول باید بین ۴ میلیون و ۵۰۰ تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان باشد. ‌